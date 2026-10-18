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Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
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Polizei ermittelt

Lebensgefahr! Unbekannte blockieren Straße mit Baum

Unbekannte fällten in Dornbirn einen bis zu zwölf Meter langen Baum und blockierten damit eine Straße. Für Autofahrer bestand große Gefahr.
Von Newsdesk Heute
18.10.2026, 15:15
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Gefährliche Aktion in Dornbirn! Unbekannte haben am Samstagabend einen bis zu zwölf Meter langen Baum gefällt und damit eine ganze Straße blockiert. Für Autofahrer wurde die Situation besonders brenzlig: Der Stamm lag direkt hinter einer scharfen Kurve auf der regennassen Fahrbahn.

Zwischen 22.45 und 23.13 Uhr dürften die Täter bei einem Holzlagerplatz an der Gütlestraße mit einer Motorsäge zugeschlagen haben. Der Baum fiel ungesichert auf die Straße und versperrte diese vollständig. Da der betroffene Abschnitt nicht beleuchtet ist, war das Hindernis laut Polizei erst spät zu erkennen.

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Feuerwehr musste Straße räumen

Die Stadtpolizei Dornbirn sicherte den Gefahrenbereich ab und sperrte die Gütlestraße in beide Fahrtrichtungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, zersägten den Baum und beseitigten die Blockade.

Weiterer Baum beschädigt Auto

Am selben Abend kam es in Dornbirn zu einem weiteren Zwischenfall. Im Bereich Wieden stürzte ein Baum von einem Privatgrundstück auf die Straße. Dabei gingen die Heckscheibe eines Autos und ein Stromkasten zu Bruch.

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Auch hier musste die Feuerwehr eingreifen und den Baum zerkleinern. Den verbliebenen Stamm soll der städtische Forstbetrieb in den kommenden Tagen entfernen.

red, 18.10.2026, 15:15
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