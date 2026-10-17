i Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) istock Fahrzeug getroffen Schock auf A14! Unbekannte werfen Steine auf Autos Schock auf der A14 in Vorarlberg! Zwei Jugendliche sollen Steine auf Autos geworfen haben. Bei einem Pkw wurde sogar die Heckscheibe durchschlagen. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 20:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock auf der A14 in Vorarlberg! Plötzlich flogen Steine von einer Autobahnbrücke auf vorbeifahrende Autos. Bei einem Pkw durchschlug ein Stein sogar die Heckscheibe. Hinter der gefährlichen Aktion sollen zwei Kinder oder Jugendliche stecken. Von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 15.17 Uhr in Wolfurt. Von der Autobahnbrücke der Montfortstraße wurden mehrere Steine auf die darunterliegende Rheintalautobahn geworfen. Mindestens zwei Fahrzeuge, die in Richtung Deutschland unterwegs waren, wurden getroffen und beschädigt. Die betroffenen Lenker konnten die Autobahn sicher verlassen.

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Verdächtige konnten flüchten

Die beiden mutmaßlichen Täter waren mit einem E-Scooter und einem Fahrrad unterwegs. Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung einleitete, konnten sie nicht angehalten werden.

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Brisant: Schon am Freitag hatte es an derselben Brücke einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals wurde mindestens ein Auto beschädigt, das in Richtung Tirol fuhr. Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist noch unklar.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Personen, die am Freitag oder Samstag im Bereich der Autobahnbrücke Montfortstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden Gesuchten geben können, sollen sich bei der Autobahnpolizei Dornbirn oder einer anderen Polizeidienststelle melden.