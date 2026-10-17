i Der 91-Jährige wurde schwer verletzt. (Symbolbild) istock Kollision in Nüziders Mann (91) von Linienbus erfasst – schwer verletzt Ein 91-Jähriger wurde in Nüziders von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt. Der Mann prallte gegen die Windschutzscheibe. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 20:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 91-jähriger Fußgänger ist am Samstagvormittag in Nüziders (Vorarlberg) von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wollte die L190 überqueren, als es zu dem folgenschweren Unfall kam.

Gegen 10.49 Uhr war der Senior auf Höhe eines Autohauses unterwegs. Er versuchte, die Straße an einer Stelle ohne Schutzweg zu überqueren. Dabei wurde er von einem Linienbus erfasst, der in Richtung Ludesch fuhr. Am Steuer saß ein 65-jähriger Mann.

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Senior gegen Windschutzscheibe geschleudert

Durch den Zusammenstoß prallte der 91-Jährige gegen die Windschutzscheibe und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der Bus wurde im vorderen Bereich beschädigt.

Die Überprüfung des Buslenkers ergab keine Alkoholisierung. Auch die Auswertung der Fahrzeugdaten zeigte, dass der 65-Jährige die erlaubten 60 km/h nicht überschritten hatte.