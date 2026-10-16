Startseite Österreich Vorarlberg
Müller Wohnbau in Altach: Das Unternehmen wird wohl nicht mehr gerettet.
Müller Wohnbau in Altach: Das Unternehmen wird wohl nicht mehr gerettet.
Google Maps
20 Gläubiger betroffen

Bauunternehmen pleite! Fast 10 Millionen Euro Schulden

Die Müller Wohnbau GmbH ist insolvent. Das Vorarlberger Unternehmen hat rund 9,83 Millionen Euro Schulden. Eine Rettung ist nicht geplant.
Von Österreich Heute
16.10.2026, 12:57
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Nächste Millionenpleite in der heimischen Baubranche! Über das Vermögen der Müller Wohnbau GmbH wurde am Freitag (16. Oktober) am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Das regional tätige Bauträgerunternehmen steht mit rund 9,83 Millionen Euro in der Kreide, so die Informationen des Alpenländischen Kreditorenverbands. Insgesamt sind 20 Gläubiger betroffen.

Nach 23 Jahren – Beliebter Autohändler jetzt pleite

Das Unternehmen war auf den Kauf und die Bebauung von Grundstücken spezialisiert. Die fertigen Wohnungen und Häuser wurden anschließend schlüsselfertig verkauft.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Hohe Zinsen und schwache Nachfrage

Als Gründe für die finanzielle Schieflage nennt das Unternehmen die gesunkene Nachfrage nach Wohnraum sowie die gestiegenen Zinsen und Finanzierungskosten. Bereits nach der Insolvenz der Müller Bau GmbH & Co KG hatte die Müller Wohnbau GmbH ihre operative Tätigkeit eingestellt.

Zum Vermögen des Unternehmens gehören noch mehrere Liegenschaften und Wohnungsanteile. Diese wurden allerdings mit Fremdkapital finanziert und sind großteils mit Hypotheken belastet.

Keine Rettung mehr möglich

Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht vorgesehen. Laut Insolvenzantrag gibt es keine positive Prognose für einen Weiterbestand. Auch eine Sanierung wird nicht mehr angestrebt.

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Die Geschäftsführung hat der Schließung ausdrücklich zugestimmt. Mitarbeiter sind von der aktuellen Insolvenz nicht direkt betroffen, da das Unternehmen keine Dienstnehmer beschäftigt.

Nun liegt es an der Insolvenzverwalterin, Rechtsanwältin Dr. Eva Müller, das vorhandene Vermögen bestmöglich zu verwerten.

Auch interessant

Alle 73 Minuten geht in Österreich eine Firma pleite
15 Millionen Euro Schulden – Immobilienfirma insolvent
Pleite-Alarm: Jeden Tag trifft es 19 Unternehmen

Ob die 20 betroffenen Gläubiger zumindest einen Teil ihres Geldes zurückbekommen, ist derzeit noch offen. Das hängt davon ab, wie viel Geld durch die Verwertung des Vermögens hereinkommt.

Für Betroffene sind folgende Termine wichtig:

  • 16. Oktober 2026: Eröffnung des Konkursverfahrens
  • 30. November 2026: Ende der Frist zur Anmeldung von Forderungen
  • 14. Dezember 2026: Prüfung der angemeldeten Forderungen am Landesgericht Feldkirch

Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort beim zuständigen Insolvenzgericht anmelden. Dabei können sie sich auch von einem Gläubigerschutzverband vertreten lassen.

red, 16.10.2026, 12:57
Mehr zum Thema
Insolvenz Schulden Immobilien Wohnbau

Weiterlesen

Weitere Storys
Alpenländischer Kreditorenverband
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote