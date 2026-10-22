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Es könnten Laptops gestohlen worden sein. (Symbolbild)
Es könnten Laptops gestohlen worden sein. (Symbolbild)
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Fenster eingeschlagen

Alarm im Landhaus – Einbruch in Regierungs-Gebäude

Unbekannte Täter sind in der Nacht in ein Amtsgebäude der Vorarlberger Landesregierung eingebrochen. Es könnten Laptops gestohlen worden sein.
Von Österreich Heute
22.10.2026, 11:28
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Einbruch bei der Vorarlberger Landesregierung: In der Nacht auf Donnerstag, 22. Oktober, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Amtsgebäude in der Josef-Huter-Straße in Bregenz. Am Donnerstagmorgen wurde der Einbruch laut Informationen der APA entdeckt.

Die Landespolizei bestätigte den Vorfall gegenüber dem ORF. Nähere Informationen zu den Tätern oder zum entstandenen Schaden gibt es derzeit nicht.

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Täter schlugen offenbar Fenster ein

Nach Angaben der APA dürften der oder die Einbrecher ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes eingeschlagen haben, um ins Innere zu gelangen. Dabei könnten auch Laptops gestohlen worden sein. Ob tatsächlich Geräte fehlen, ist derzeit nicht bestätigt.

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In dem betroffenen Amtsgebäude sind unter anderem die Abteilungen Landwirtschaft und ländlicher Raum sowie Wasserwirtschaft der Vorarlberger Landesregierung untergebracht.

red, 22.10.2026, 11:28
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