Drama auf A14 – Medizinstudenten retten Lenker

Dramatische Szenen auf der Rheintalautobahn (A14) in Vorarlberg: Ein 47-jähriger Autofahrer verlor während der Fahrt in Richtung Tirol plötzlich das Bewusstsein. Vermutlich hatte der Mann einen medizinischen Notfall erlitten. Sein Wagen prallte kurz vor der Anschlussstelle Dornbirn-Nord mehrfach gegen die Betonleitwand und blieb schließlich auf der Abfahrtsspur zu einem Rastplatz stehen.
Andere Autofahrer bemerkten den Unfall, hielten sofort an und holten den Bewusstlosen aus seinem Fahrzeug. Unter den Helfern waren auch mehrere Medizinstudenten und eine Fachärztin. Gemeinsam begannen sie mit der Wiederbelebung und setzten diese bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fort.
Erst nach rund einer Stunde gelang es, den 47-Jährigen erfolgreich zu reanimieren. Anschließend wurde er mit der Rettung ins Landeskrankenhaus gebracht.
Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Die rechte Spur der A14 musste zwischen 13.30 und 14.30 Uhr gesperrt werden. Größere Verkehrsprobleme blieben aus.