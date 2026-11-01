i Der 47-Jährige konnte erfolgreich reanimiert werden. (Symbolbild) istock 47-Jähriger reanimiert Drama auf A14 – Medizinstudenten retten Lenker Ein 47-Jähriger verlor auf der A14 plötzlich das Bewusstsein und krachte gegen eine Betonleitwand. Ersthelfer kämpften eine Stunde lang um sein Leben. Von Newsdesk Heute 01.11.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen auf der Rheintalautobahn (A14) in Vorarlberg: Ein 47-jähriger Autofahrer verlor während der Fahrt in Richtung Tirol plötzlich das Bewusstsein. Vermutlich hatte der Mann einen medizinischen Notfall erlitten. Sein Wagen prallte kurz vor der Anschlussstelle Dornbirn-Nord mehrfach gegen die Betonleitwand und blieb schließlich auf der Abfahrtsspur zu einem Rastplatz stehen.

Ersthelfer kämpfen um Leben des Mannes

Andere Autofahrer bemerkten den Unfall, hielten sofort an und holten den Bewusstlosen aus seinem Fahrzeug. Unter den Helfern waren auch mehrere Medizinstudenten und eine Fachärztin. Gemeinsam begannen sie mit der Wiederbelebung und setzten diese bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fort.

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Erst nach rund einer Stunde gelang es, den 47-Jährigen erfolgreich zu reanimieren. Anschließend wurde er mit der Rettung ins Landeskrankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Die rechte Spur der A14 musste zwischen 13.30 und 14.30 Uhr gesperrt werden. Größere Verkehrsprobleme blieben aus.