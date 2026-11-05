i Ein Schweizer Angler filmt riesige Wels-Schwärme im Bodensee. Selbst Experten können das ungewöhnliche Verhalten bislang nicht erklären. iStock / Getty Images / Userfdf0a570_980 Ungewöhnliches Schauspiel Riesige Wels-Schwärme im Bodensee lassen rätseln Hunderte große Raubfische an wenigen Stellen – unter Wasser spielt sich im Bodensee ein rätselhaftes Naturschauspiel ab. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnliches Naturschauspiel sorgt am Bodensee für Staunen: Unter Wasser sammeln sich derzeit auffallend viele riesige Welse an bestimmten Stellen, berichtet die "Krone". Aufnahmen des Schweizer Anglers und Video-Creators "Seya" zeigen laut Bericht regelrechte Ansammlungen der Raubfische. Warum sich die Tiere dort versammeln, ist bislang nicht geklärt.

Der YouTuber beobachtet das Verhalten nach eigenen Angaben bereits seit mehreren Jahren. Welse habe er dabei in Tiefen zwischen zwei und 25 Metern entdeckt. Eine solche Häufung wie heuer sei ihm allerdings noch nie aufgefallen. Es wirke beinahe so, als würden sich die Fische aus einem größeren Gebiet an wenigen Orten zusammenfinden.

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Warum sich die Welse versammeln

Der Europäische Wels ist der größte Süßwasserraubfisch Europas. Die Tiere können mehrere Meter lang und bis zu 200 Kilogramm schwer werden. Mit ihren empfindlichen Sinnesorganen finden sie auch bei schlechter Sicht Beute. Dass sich Welse in Gruppen aufhalten, ist grundsätzlich nicht unbekannt. Studien aus anderen europäischen Gewässern deuten darauf hin, dass dabei vor allem die Wassertemperatur und der Sauerstoffgehalt eine Rolle spielen können.

Insbesondere bei sinkenden Temperaturen wurden größere Ansammlungen beobachtet. Auch im Bodensee könnten diese Faktoren das Verhalten beeinflussen. In tieferen Wasserschichten ist weniger Sauerstoff vorhanden, gleichzeitig verändern sich die Temperaturen durch den Klimawandel. Eine eindeutige Erklärung für die derzeit beobachteten Schwärme gibt es aber noch nicht.

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Forscher untersuchen den Riesenfisch

Mehr Erkenntnisse soll ein grenzüberschreitendes Forschungsprojekt liefern. Die Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg arbeitet dafür seit 2020 mit der Technischen Universität München, Schweizer Berufsfischern und dem Vorarlberger Fischereiverein Rheindelta zusammen. Das Monitoring soll noch bis Dezember 2026 laufen.

Der Wels ist in Deutschland zum Fisch des Jahres 2026 gewählt worden. Auch im Bodensee haben die Bestände laut dem Bericht in den vergangenen Jahren zugenommen. Die aktuellen Unterwasseraufnahmen liefern den Forschern nun zusätzliche Einblicke in das Verhalten der Tiere. Weshalb sich so viele große Welse an bestimmten Stellen sammeln, bleibt vorerst ein Rätsel.