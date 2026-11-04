i Ein Handyvideo zeigt den umstrittenen Polizeieinsatz gegen einen 15-jährigen Mopedfahrer in Ludesch. (Symbolfoto) iStock Video sorgte für Wirbel Polizist wirft 15-Jährigen zu Boden – keine Strafe Ein Handyvideo von einem Polizeieinsatz sorgte für heftige Diskussionen. Jetzt steht fest: Für den Polizisten hat der Fall keine Konsequenzen. Von Österreich Heute 04.11.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Polizeieinsatz in Ludesch (Vorarlberg) hatte im Juni für Aufregung gesorgt. Ein 15-jähriger Mopedlenker war vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Kurz darauf lag der Jugendliche am Boden – zu Fall gebracht von einem Polizisten. Ein Unbeteiligter filmte die Szene mit seinem Handy. Die Aufnahmen warfen Fragen auf: War das Vorgehen des Beamten angemessen oder ging er zu weit?

Mopedfahrer flüchtete über Feld

Laut Polizei hatte sich der 15-Jährige einer Anhaltung entzogen und war mit seinem Moped über ein Feld geflüchtet. Eine zivile Polizeistreife schnitt ihm schließlich den Weg ab. Der Jugendliche stürzte. Ob sich die Fahrzeuge dabei berührten, ist auf dem Video nicht eindeutig zu erkennen. Die Polizei bestreitet einen Zusammenstoß.

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Anschließend nahm der 15-Jährige seinen Helm ab und hob kurz die Hände. Ein Beamter brachte ihn daraufhin zu Boden.

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Ermittlungen gegen Beamten eingestellt

Nach dem Vorfall wurde gegen den Polizisten wegen des Verdachts der Körperverletzung unter Ausnützung einer Amtsstellung ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch stellte das Verfahren jedoch ein, berichtet die "Neuen Vorarlberger Tageszeitung". Nach Auswertung der Erhebungen ging sie davon aus, dass der Beamte verhältnismäßig gehandelt und seine Dienstpflichten rechtmäßig ausgeübt hatte.

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Auch dienstrechtlich keine Folgen

Neben den strafrechtlichen Ermittlungen wurde der Einsatz auch intern geprüft. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg laut "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" mitteilte, ergaben sich dabei keine Hinweise auf eine Verletzung der Dienstpflichten. Damit bleibt der umstrittene Einsatz für den Polizisten sowohl strafrechtlich als auch dienstrechtlich ohne Konsequenzen.