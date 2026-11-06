Ohne Maske gefilmt – Täter nach zwei Jahren geschnappt

Mehr als zwei Jahre lang suchte die Polizei nach einem Mann, der im August 2024 eine OMV-Tankstelle in Lustenau (Vorarlberg) gleich zweimal überfallen haben soll. Nun meldet das Landeskriminalamt einen Ermittlungserfolg: Ein 43-jähriger Österreicher wurde festgenommen.
Nach dem zweiten Überfall unterlief dem mutmaßlichen Räuber ein Fehler: Eine Überwachungskamera zeichnete ihn kurz ohne Maske auf.
Die Polizei veröffentlichte daraufhin Aufnahmen des Mannes und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Zunächst blieb die Suche jedoch erfolglos.
Am 19. Februar 2025 wurde die Fahndung in der Servus-TV-Sendung "Fahndung Österreich" aufgegriffen. Nach der Ausstrahlung gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Die Ermittler überprüften die Informationen und konnten schließlich einen konkreten Verdacht gegen einen 43-jährigen Österreicher erhärten. Der Mann verfügt laut Polizei schon seit längerer Zeit über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich.
Am 3. November 2026 schlugen die Ermittler zu: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde der 43-Jährige in Lustenau festgenommen. Anschließend wurde er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.
Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe. Ob er tatsächlich hinter den beiden bewaffneten Tankstellenüberfällen steckt, muss nun gerichtlich geklärt werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.