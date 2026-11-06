Startseite Österreich Vorarlberg
Der Verdächtige wurde am 3. November in Lustenau festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. (Symbolfoto)
Der Verdächtige wurde am 3. November in Lustenau festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. (Symbolfoto)
istock
Zwei Tankstellenüberfälle

Ohne Maske gefilmt – Täter nach zwei Jahren geschnappt

Zwei bewaffnete Tankstellenüberfälle, jahrelang keine Spur vom Täter. Ein TV-Aufruf führte jetzt zur Festnahme eines 43-Jährigen in Vorarlberg.
Von Österreich Heute
06.11.2026, 19:28
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mehr als zwei Jahre lang suchte die Polizei nach einem Mann, der im August 2024 eine OMV-Tankstelle in Lustenau (Vorarlberg) gleich zweimal überfallen haben soll. Nun meldet das Landeskriminalamt einen Ermittlungserfolg: Ein 43-jähriger Österreicher wurde festgenommen.

Nach dem zweiten Überfall unterlief dem mutmaßlichen Räuber ein Fehler: Eine Überwachungskamera zeichnete ihn kurz ohne Maske auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

TV-Sendung brachte neue Hinweise

Die Polizei veröffentlichte daraufhin Aufnahmen des Mannes und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Zunächst blieb die Suche jedoch erfolglos.

Am 19. Februar 2025 wurde die Fahndung in der Servus-TV-Sendung "Fahndung Österreich" aufgegriffen. Nach der Ausstrahlung gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Die Ermittler überprüften die Informationen und konnten schließlich einen konkreten Verdacht gegen einen 43-jährigen Österreicher erhärten. Der Mann verfügt laut Polizei schon seit längerer Zeit über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich.

Auch interessant

Tankstellen-Räuber (43) nach über zwei Jahren gefasst
Pistole an den Kopf gesetzt – so lief brutaler Raub ab
Brüder lenken Tankwart ab – Komplize schlägt zu

Festnahme in Lustenau

Am 3. November 2026 schlugen die Ermittler zu: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde der 43-Jährige in Lustenau festgenommen. Anschließend wurde er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe. Ob er tatsächlich hinter den beiden bewaffneten Tankstellenüberfällen steckt, muss nun gerichtlich geklärt werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

red, 06.11.2026, 19:28
Mehr zum Thema
Tankstelle Überfall Festnahme Fahndung

Weiterlesen

Weitere Storys
LPD Vorarlberg
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote