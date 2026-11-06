i Die Staatsanwaltschaft untersucht nun, ob jemand für den schweren Zwischenfall verantwortlich ist. iStock Achtjährige reanimiert Nach Pool-Drama im Hotel ermittelt jetzt die Justiz Schockmoment in einem Hotel in Dornbirn: Eine Achtjährige war beim Spielen im Pool unter eine Unterwasserliege geraten und musste reanimiert werden. Von Österreich Heute 06.11.2026, 20:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen im Hotel Four Points by Sheraton im Dornbirner Panoramahaus: Am 29. Oktober spielte ein achtjähriges Mädchen gemeinsam mit anderen Kindern im Hotelpool, als es zu einem folgenschweren Zwischenfall kam.

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Kind unter eine Unterwasserliege und blieb zwischen deren Stangen eingeklemmt. Das Mädchen konnte sich nicht selbst befreien.

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Vater befreit Tochter aus Pool

Der Vater bemerkte die Notlage und schaffte es gemeinsam mit einem weiteren Erwachsenen, die Achtjährige aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Das Kind musste reanimiert werden. Die Wiederbelebung war erfolgreich, anschließend wurde das Mädchen ins Krankenhaus gebracht.

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Inzwischen gibt es erfreuliche Nachrichten: Laut Hotelgeschäftsführer Anton Gustav Birnbaum konnte die Achtjährige das Spital bereits wieder verlassen. Ihr gehe es gut, erklärte er gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten".

Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach dem Vorfall wurde der Poolbereich vorübergehend gesperrt. Ein Sachverständiger gab ihn laut Hotelgeschäftsführer bereits am darauffolgenden Tag wieder frei.

Die Staatsanwaltschaft hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Wie Sprecherin Karin Dragosits gegenüber dem ORF Vorarlberg erklärte, soll ein Sachverständigengutachten die technischen und örtlichen Gegebenheiten des Pools untersuchen.

Erst danach soll geklärt werden, ob jemand für den Unfall verantwortlich gemacht werden kann. Derzeit wird laut Staatsanwaltschaft in alle Richtungen ermittelt.