i Stadträtin Elke Hanel-Torsch mit Bezirksvorsteher Marcus Franz beim Spatenstich Stadt Wien/Martin Votava Wienerfeld West Baustart in Wien! 40 neue Gemeindewohnungen kommen In Favoriten entstehen 40 neue Gemeindewohnungen mit Balkonen, Terrassen und Gemeinschaftsgärten. Bis 2028 soll der nächste Bauabschnitt fertig sein. Von Wien Heute 05.11.2026, 18:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Siedlung Wienerfeld West in Wien-Favoriten rollen wieder die Bagger an. Nach der Fertigstellung der ersten elf neuen Gemeindewohnungen im Frühjahr startet nun der zweite Bauabschnitt. Bis 2028 sollen weitere 40 moderne und barrierefreie Wohnungen entstehen, die künftig rund 100 Wienern ein neues Zuhause bieten.

Neben den Wohnungen sind auch ein Geschäftslokal und eine Tiefgarage geplant. Langfristig soll die gesamte Siedlung umfassend erneuert werden. Insgesamt entstehen rund 300 neue Gemeindewohnungen, wodurch das bisherige Wohnangebot nahezu verdoppelt wird.

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Neue Wohnungen mit Balkon und Terrasse

Beim Bau setzt die Stadt Wien auf Holz beziehungsweise eine Holz-Hybridbauweise. Die Gebäude sollen den klimaaktiv-Standard "Silber" erfüllen. Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen sollen für eine möglichst klimafreundliche Energieversorgung sorgen.

Alle Wohnungen erhalten private Freiflächen wie Balkone oder Terrassen. Dazu kommen Gemeinschaftsgärten, neue Wege und großzügige Bereiche zum Spielen und Erholen. Eine Besonderheit ist die sogenannte "Gemeinschaftsbassena". Dabei werden Zugangsbereiche zu den Wohnungen mit gemeinschaftlich nutzbaren Flächen verbunden.

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Historische Siedlung wird modernisiert

Die Siedlung Wienerfeld West wurde in den 1940er-Jahren während des Zweiten Weltkriegs errichtet. Bei der Neugestaltung soll der ursprüngliche Charakter der Wohnhausanlage möglichst erhalten bleiben.

"Die Neugestaltung der Siedlung Am Wienerfeld West ist ein Vorzeigebeispiel, wie sozialer Wohnbau heute gestaltet wird, der modern, barrierefrei und klimafreundlich ist. Ein leistbares und sicheres Zuhause ist das Um und Auf für Lebensqualität und Zusammenhalt in unserer Stadt. Deshalb investieren wir konsequent in die Modernisierung und den weiteren Ausbau des Gemeindebaus in Wien", betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).

1.000 neue Gemeindewohnungen in Bau

Auch Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) verweist auf die Bedeutung des Projekts. Wienerfeld West sei nach der Fontanastraße, Eisring Süd und dem Neuen Landgut bereits das vierte Gemeindebau-NEU-Projekt im zehnten Bezirk. Besonders Familien, ältere Menschen und Personen, die barrierefreien Wohnraum benötigen, sollen von den neuen Wohnungen profitieren.

Nicht nur in Favoriten wird gebaut. Wienweit befinden sich derzeit rund 1.000 neue Gemeindewohnungen in Bau. Bereits mehr als 4.800 Wiener leben laut Stadt in einem der insgesamt 20 fertiggestellten Gemeindebauten NEU. Insgesamt wurden im Rahmen des Programms bereits mehr als 5.700 neue Wohnungen für künftig rund 13.000 Bewohner auf den Weg gebracht.