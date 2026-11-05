Tradition mal anders – hier gibt's das Gansl im Burger

Das Gansl ist im Herbst für viele Österreicher ein Muss, doch irgendwann haben sich einige vielleicht schon an der klassischen Zubereitung sattgegessen. Bei Mozart & Meisl in Döbling gibt es nun eine neue Variante des Klassikers – und zwar im Burger.
Neben der klassischen Martinigans ist der "Pulled Goose Burger" der Star des Menüs. Das Gänsefleisch wird hier, wie schon vom "Pulled Pork" bekannt, mit einer Gabel in kleine Stückchen gerissen und ersetzt somit das Patty.
Der Rotkraut-Coleslaw macht die Angelegenheit noch saftiger und bringt die klassische Beilage auch zwischen die Burger-Buns. Dazu gibt es Pommes und eine Sauce nach Wahl. Kostenpunkt: 21,90 Euro. "Der kommt immer sehr gut an", so Mozart & Meisl-Chef Daniel Aleksic.
Ebenfalls eine Neuheit: das Gansklein in Wan-Tan-Teig auf Erbsen-Wasabi-Püree (7,50 Euro). "Das Gansklein sind die Abschnitte, die übrig bleiben, die man sonst normalerweise nicht zur Gans dazugeben kann", erklärt Aleksic. "Wir verarbeiten wirklich das ganze Tier". Selbst die Knochen werden zum Kochen genutzt und sorgen für eine herbstliche Jus (Anm.: Saft).
Übrigens: "Geplant ist, dass es das Gansl bei uns noch bis Ende November gibt", so der Chef. Da ausschließlich österreichische Weidegänse verwendet werden, muss auch darauf geachtet werden, wie lange der Lieferant liefern kann.