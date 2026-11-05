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Bei Mozart& Meisl gibt es das Gansl sogar im Burger!
Bei Mozart& Meisl gibt es das Gansl sogar im Burger!
Helmut Graf
Klassiker mit Twist

Tradition mal anders – hier gibt's das Gansl im Burger

Die Gansl-Zeit lockt auch heuer wieder zahlreiche Gäste in Wiens Restaurants. Für alle, die die Tradition schon satt haben, gibt es nun einen Twist!
Von Jana Stanek
05.11.2026, 05:30
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Das Gansl ist im Herbst für viele Österreicher ein Muss, doch irgendwann haben sich einige vielleicht schon an der klassischen Zubereitung sattgegessen. Bei Mozart & Meisl in Döbling gibt es nun eine neue Variante des Klassikers – und zwar im Burger.

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Der Rotkraut-Coleslaw macht die Angelegenheit noch saftiger und bringt die klassische Beilage auch zwischen die Burger-Buns. Dazu gibt es Pommes und eine Sauce nach Wahl. Kostenpunkt: 21,90 Euro. "Der kommt immer sehr gut an", so Mozart & Meisl-Chef Daniel Aleksic.

So lange der Vorrat reicht

Ebenfalls eine Neuheit: das Gansklein in Wan-Tan-Teig auf Erbsen-Wasabi-Püree (7,50 Euro). "Das Gansklein sind die Abschnitte, die übrig bleiben, die man sonst normalerweise nicht zur Gans dazugeben kann", erklärt Aleksic. "Wir verarbeiten wirklich das ganze Tier". Selbst die Knochen werden zum Kochen genutzt und sorgen für eine herbstliche Jus (Anm.: Saft).

Übrigens: "Geplant ist, dass es das Gansl bei uns noch bis Ende November gibt", so der Chef. Da ausschließlich österreichische Weidegänse verwendet werden, muss auch darauf geachtet werden, wie lange der Lieferant liefern kann.

JS, 05.11.2026, 05:30
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