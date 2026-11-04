Bekannte Personal-Firma schlittert in Millionen-Pleite

Auf ihrer Webseite verspricht die Iventa-Gruppe Unternehmen Unterstützung bei der Personalsuche und Mitarbeiterentwicklung. "Ganzheitliche HR-Lösungen für Unternehmen in der DACH-Region", heißt es dort. Doch jetzt steckt die zentrale Servicegesellschaft der Unternehmensgruppe selbst in finanziellen Schwierigkeiten.
Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, hat die Iventa Group Holding GmbH beim Handelsgericht Wien einen Konkursantrag gestellt. Das Verfahren wurde vom Gericht allerdings noch nicht eröffnet.
Die Zahlen sind beträchtlich: Laut den vorliegenden Unterlagen sind 60 Gläubiger mit Forderungen von insgesamt rund 3,27 Millionen Euro betroffen. Auch für 20 Beschäftigte ist die Situation ungewiss.
Die 1991 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Wien übernimmt innerhalb der Iventa-Gruppe zentrale Aufgaben. Dazu zählen unter anderem Buchhaltung, Personalwesen, Marketing, Einkauf, Büroorganisation und IT-Support.
Als Grund für die finanziellen Schwierigkeiten nennt das Unternehmen die seit Jahren angespannte Wirtschaftslage in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
Besonders die sinkende Nachfrage nach Recruiting-Lösungen habe zu deutlichen Umsatzeinbußen geführt. Gleichzeitig hätten Lieferanten ihre Margen reduziert, was die wirtschaftliche Situation zusätzlich verschärft habe.
Trotz der finanziellen Probleme ist eine Fortführung des Unternehmens geplant. Die dafür notwendige Liquidität soll laut Angaben der Gesellschaft vorhanden sein.
Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) weiter mitteilt, wurde bislang kein Sanierungsantrag eingebracht. Ob ein solcher noch folgen wird, ist derzeit offen.
Die Gesellschaft verfügt laut den Unterlagen über keine Immobilien. Ihre genauen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge eines möglichen Insolvenzverfahrens erst geprüft werden.