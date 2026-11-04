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<strong>In Extremo</strong>: Sie können's auch akustisch ...
In Extremo: Sie können's auch akustisch ...
Holger Fichtner
Am Freitag im The Globe

In Extremo kommen mit Akustik-Show nach Wien

In Extremo zeigen ihre ruhige Seite: Nach 16 Jahren gibt es ein neues Akustikalbum. Die dazugehörige Tour startet diesen Freitag in Wien.
Von Jochen Dobnik
04.11.2026, 15:14
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Normalerweise stehen In Extremo für laute Gitarren, historische Instrumente und große Bühnenshows. Mit dem Album "Tranquilo II" zeigt die Mittelalter-Rockband nun aber erneut ihre ruhigere Seite.

Die dazugehörige Tour startet am Freitag (6. November) in Wien.

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Das erste "Tranquilo"-Programm liegt bereits 16 Jahre zurück. Damals präsentierte die Band ihre Musik erstmals in akustischen Fassungen. Seither kamen zahlreiche Alben und neue Live-Favoriten hinzu. Einige lange nicht gespielte Titel wurden für die Fortsetzung wieder hervorgeholt.

Dabei beschränkte sich die Band nicht darauf, ihre bekannten Songs einfach leiser einzuspielen. Mehrere Stücke wurden grundlegend umgebaut. Swing, Rockabilly, Ska und Reggae treffen auf osteuropäische Einflüsse, alte Melodien und historische Instrumente.

Bekannte Gäste wirken am Album mit

Unterstützung am Album bekamen In Extremo u.a. von Oliver "SaTyr" Pade und Niel Mitra von Faun sowie vom Geiger Justin Ciuche. Auch mehrere Gastsänger wie Doro Pesch ("Feine Seele") oder Monchi und Max (Feine Sahne Fischfilet, "Störtebeker") sind dabei.

Neben neu arrangierten Klassikern enthält "Tranquilo II" auch den neuen Song "Heute wird der Himmel brennen".

Akustik-Tour startet in Wien

In den kommenden Wochen geht die Band mit den neuen Songs auf große Akustik-Tour. Der Auftakt findet am Freitag (6. November) im Globe Wien in der Marx Halle statt.

Statt großer Effekte soll bei den Auftritten die Musik im Mittelpunkt stehen. Neben bekannten Liedern will die Band auch seltener gespielte Stücke in den neuen Akustikfassungen präsentieren.

dob, 04.11.2026, 15:14
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