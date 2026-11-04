i Auszeit in der Therme Wien in Oberlaa. Therme Wien Aktion dauert nur 24 Stunden Therme Wien: Tagesurlaub ein Tag viel günstiger Relaxen und Sparen! Am 8. November lockt die Therme Wien mit einer besonderen Aktion: Den beliebten Tagesurlaub gibt es um 25 Prozent günstiger. Von Wien Heute 04.11.2026, 10:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sich selbst oder seinen Liebsten eine Auszeit gönnen möchte, sollte sich den 8. November im Kalender markieren. Zum Weltschenktag hat sich die Therme Wien eine besondere Aktion einfallen lassen: Nur an diesem Tag gibt es den Gutschein für den beliebten "Relax! Tagesurlaub" um satte 25 Prozent günstiger.

Statt der regulären 109 Euro zahlen Besucher am Sonntag, dem 8. November, nur 81,75 Euro. Das ergibt eine Ersparnis von 27,25 Euro pro Gutschein.

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Therme Wien senkt Preis für 24 Stunden

Der "Relax! Tagesurlaub" verspricht einen ganzen Tag voller Ruhe, Genuss und Erholung. Ob als Geschenk für den Partner, die Familie oder einfach für sich selbst: Mit der Rabattaktion will die Therme Wien zum Weltschenktag für besondere Wohlfühlmomente sorgen.

Angebot nur am 8. November

Wichtig für alle Schnäppchenjäger: Das Angebot gilt ausschließlich am 8. November 2026. Wer sich den vergünstigten Gutschein sichern möchte, hat dafür genau 24 Stunden Zeit. Erhältlich ist der Gutschein sowohl online unter www.thermewien.at/weltschenktag als auch direkt vor Ort am Info Desk der Therme Wien.

Die Bilder des Tages i ?

Relaxen auf 75.000 Quadratmetern

Die Therme Wien in Oberlaa zählt seit ihrer Eröffnung im Herbst 2010 zu den modernsten Stadtthermen Europas. Auf insgesamt 75.000 Quadratmetern erwarten Besucher rund 4.000 Quadratmeter Wasserfläche, ein 3.000 Quadratmeter großes Saunaareal sowie umfangreiche Gesundheits- und Fitnessangebote. Wer beim nächsten Thermenbesuch sparen möchte, sollte also schnell sein: Bereits am 9. November ist die Rabattaktion wieder vorbei.