i Der neue Christbaum hängt bereits, am Mittwoch wird die Beleuchtung eingeschaltet. zVg Direkt an der Fassade Konkurrenz fürs Mascherl – Sacher mit XXL-Christbaum Wien bekommt einen neuen weihnachtlichen Blickfang! Das Hotel Sacher hat seine Fassade mit einem riesigen Christbaum geschmückt. Von Wien Heute 03.11.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachtsstimmung mitten in der Wiener City! Während die ersten Christkindlmärkte noch auf ihre Eröffnung warten, bringt das traditionsreiche Hotel Sacher an der Ecke Kärntner Straße und Philharmoniker Straße bereits festlichen Glanz in die Innenstadt.

Ein riesiger Christbaum schmückt seit Kurzem die Fassade des Luxushotels gegenüber der Wiener Staatsoper. Noch ist die Beleuchtung ausgeschaltet, doch das ändert sich am Mittwoch (4. November). Unter dem Motto "Sacher im Weihnachtszauber" wird die festliche Dekoration um 16.45 Uhr erstmals zum Leuchten gebracht. Auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist bei der feierlichen Illumination dabei.

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Auch Bürgermeister bei Illumination

Los geht es bereits um 16.30 Uhr im Winter-Schanigarten des Hotels in der Kärntner Straße 38. Ein Kinderchor sorgt für die musikalische Einstimmung, dazu werden weihnachtliche Köstlichkeiten und Punsch serviert. Um 16.45 Uhr folgen die Begrüßungsworte von Bürgermeister Ludwig, bevor die neue Weihnachtsbeleuchtung offiziell eingeschaltet wird. Anschließend ist ein gemütlicher Ausklang geplant.

Mit dem XXL-Christbaum bekommt die Gegend rund um die Staatsoper jedenfalls einen neuen weihnachtlichen Blickfang – und möglicherweise auch einen neuen Selfie-Hotspot. Denn nur wenige Schritte entfernt befindet sich eines der wohl bekanntesten Weihnachts-Fotomotive Wiens: das riesige rote Mascherl am Modehaus Popp & Kretschmer an der Ecke Kärntner Straße/Walfischgasse.

Kult-Mascherl lockte Tausende in die City

Die überdimensionale rote Schleife mit ihren langen Bändern hat sich in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Social-Media-Hit entwickelt. Touristen und Wiener posieren vor der festlich geschmückten Fassade, die Bilder landen anschließend auf Instagram und TikTok.

Im vergangenen Advent war der Andrang auf das berühmte Mascherl zeitweise sogar so groß, dass die Polizei einschreiten musste. An der Kreuzung zur Walfischgasse wurden Sperrgitter aufgestellt, Beamte regelten den Verkehr, um gefährliche Situationen durch die zahlreichen Schaulustigen zu verhindern.

Kehrt das berühmte Mascherl heuer zurück?

Ob das rote XXL-Mascherl auch heuer wieder die Fassade von Popp & Kretschmer schmücken wird, ist derzeit noch offen. Beim Hotel Sacher ist man hingegen bereits startklar. Der große Christbaum hängt schon an der Fassade, am Mittwoch werden die Lichter erstmals eingeschaltet.

Die Bilder des Tages i ?

Ob der beleuchtete Baum dem berühmten Mascherl tatsächlich Konkurrenz machen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Fest steht: Für Weihnachtsfans und Selfie-Jäger gibt es mitten in Wien schon Anfang November ein neues Fotomotiv.