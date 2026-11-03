i Das Gansl von Stuwer-Gastronom Roland Soyka ist längst ein Fixpunkt im kulinarischen Herbst Wiens. Andreas Lindorfer Ein Gansl, zwei Adressen Wiener Traditionswirt eröffnet erstes Gansl-Pop-up Der Wiener Gastronom Roland Soyka eröffnet für sein Stuwer-Gansl einen zweiten Standort. Das neue Pop-up punktet mit einem Drei-Gänge-Menü. Von Jochen Dobnik 03.11.2026, 23:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Ganslangebot des Wiener Beisls "Stuwer" wird heuer erstmals auf einen zweiten Standort in der Leopoldstadt ausgeweitet.

Gastronom Roland Soyka eröffnet dafür im "Merk&Würdig", nur wenige Schritte vom Stammhaus entfernt, ein zeitlich begrenztes Pop-up. Es läuft noch bis einschließlich 29. November.

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Drei Gänge und fleischlose Variante

Am bewährten Menü ändert sich aber wenig: Serviert werden knuspriges Gansl, klassische Beilagen und kräftiger Saft. Neu ist, dass Gäste Beilagen nachbestellen können.

Das Drei-Gänge-Menü im "Merk&Würdig" beginnt mit einer Ganslsuppe und endet mit einer Maronikuppel.

Als fleischlose Alternative gibt es das "Stuwer Vegansl" aus knusprigem Sellerie im Yuba-Mantel mit herbstlichen Beilagen.

Das "Vegansl" ist für alle, die fleischlos lieben. Andreas Lindorfer

Täglich sind zwei Reservierungszeiten vorgesehen. Beim "Early Bird" von 17 bis 18:30 Uhr kosten die drei Gänge laut Ankündigung so viel wie der Hauptgang.

Der reguläre Ganslabend beginnt um 19 Uhr.

Lokal öffnet künftig auch sonntags

Das "Merk&Würdig" ist zusätzlich auch sonntags geöffnet. Der Betrieb läuft damit von Dienstag bis Sonntag jeweils ab 17 Uhr, montags bleibt das Lokal geschlossen.

Die Sonntagsöffnung soll auch nach dem Ende des Gansl-Pop-ups bis Jahresende bestehen bleiben.

Daneben werden die Abende "Winzer zu Gast" fortgesetzt. Die Termine sind am 26. November mit dem Weingut Zöller und am 3. Dezember mit Judith Beck geplant.

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Ab 1. Dezember folgt ein weiteres Pop-up, bei dem Beef Wellington im Mittelpunkt steht.