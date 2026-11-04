i Die Volkshilfe (im Bild Judith Ranftler, 1.v.l., Tanja Wehsely, 3.v.l., und Michael Häupl, ganz rechts) und Thalia starten wieder eine Lesezeichen-Aktion. Volkshilfe Wien Spenden-Aktion Bittere Armut – für viele Kinder sind Bücher Luxus Ein eigenes Buch ist für viele Kinder keine Selbstverständlichkeit. Mit einer besonderen Weihnachtsaktion wollen Thalia und die Volkshilfe das ändern. Von Wien Heute 04.11.2026, 16:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleines Lesezeichen mit großer Wirkung! Pünktlich zur Vorweihnachtszeit starten Thalia und die Volkshilfe erneut ihre gemeinsame Spendenaktion "Setze ein Lesezeichen. Buchstaben für alle!". Das Ziel: Kindern aus einkommensschwachen Familien den Zugang zu Büchern ermöglichen.

Ab sofort können Kunden in allen österreichischen Thalia-Buchhandlungen eines von drei besonderen Lesezeichen um jeweils zwei Euro kaufen. Die Motive wurden von Kindern selbst gestaltet. Der Erlös wird von Thalia in Geschenkkarten umgewandelt, mit denen sich armutsbetroffene Kinder ihr Wunschbuch aussuchen können.

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1.500 Kinder schickten ihre Zeichnungen ein

Die bunten Lesezeichen stammen aus einem österreichweiten Zeichenwettbewerb, den Thalia heuer bereits zum dritten Mal veranstaltete. Rund 1.500 Zeichnungen wurden eingereicht. Drei davon wurden eigens für die Spendenaktion mit der Volkshilfe ausgewählt.

"Jedes einzelne Motiv erzählt eine kleine Geschichte, und drei davon helfen jetzt anderen Kindern, ihre eigenen zu finden. Wer ein Lesezeichen kauft, schenkt Lesezeit", freut sich Thalia-Geschäftsführerin Andrea Heumann über die rege Teilnahme am Zeichenwettbewerb.

Diese drei Lesezeichen können um jeweils zwei Euro erworben werden. Volkshilfe Wien

Fast 400.000 Kinder armutsgefährdet

Zwei der jungen Gewinner präsentierten ihre Werke am 4. November bei einem Medientermin in Wien: Hanna (12) und Kilian (12). Die beiden hatten auch gleich persönliche Buch-Empfehlungen parat. Kilian würde einem Kind, das noch nie ein eigenes Buch besessen hat, "Das Vermächtnis des Wunderlands" schenken. Hanna entscheidet sich für die Comic-Buchreihe "Lotta-Leben".

Hinter der Aktion steckt allerdings ein ernstes Problem: Für viele Familien ist der Kauf eines Kinderbuches finanziell kaum leistbar. Laut Volkshilfe sind in Österreich mittlerweile 395.000 Kinder und Jugendliche armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das sind rund 65.000 mehr als im Vorjahr.

Auch Michael Häupl unterstützt Aktion

"Wir leben in Zeiten von Kürzungen und von Teuerungen. Umso wichtiger, dass es Aktionen, wie 'Setze ein Lesezeichen. Buchstaben für alle!' gibt", betont Judith Ranftler von der Volkshilfe Österreich. Auch die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, Tanja Wehsely, macht auf die Folgen von Kinderarmut aufmerksam: "Es darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängen, welche Chancen ein Kind bekommt."

Unterstützung kommt auch vom ehemaligen Wiener Bürgermeister und heutigen Präsidenten der Volkshilfe Wien, Michael Häupl. "Lesen eröffnet neue Welten und hilft uns, die eigene besser zu verstehen. Es ist eine Grundlage für Bildung und dafür, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen", erklärt Häupl.

Schon 1.000 Kindern Bücher ermöglicht

Dass die Aktion funktioniert, zeigte bereits die Premiere im vergangenen Jahr. Mehr als 4.000 verkaufte Spenden-Lesezeichen brachten insgesamt 8.300 Euro ein. Mit dem Geld konnten rund 1.000 armutsbetroffene Kinder in Österreich ein Buch erhalten.

Heuer hoffen Thalia und die Volkshilfe auf einen ähnlich großen Erfolg – gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten. Die drei von Kindern gestalteten Spenden-Lesezeichen sind noch bis einschließlich 24. Dezember 2026 in allen Thalia-Buchhandlungen in Österreich erhältlich.