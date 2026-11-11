i Getty Images Nahversorgung in Gefahr Immer mehr Gemeinden haben keinen Supermarkt In Vorarlberg steigt die Zahl der Gemeinden ohne Lebensmittelgeschäft mit Vollsortiment. Besonders für ältere Menschen wird das zum Problem. Von Österreich Heute 11.11.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der schnelle Einkauf ein paar Straßen weiter, das wird in immer mehr Gemeinden in Vorarlberg zur Herausforderung. Denn die Zahl der Orte ohne Lebensmittelgeschäft mit Vollsortiment ist deutlich gestiegen.

Waren vor zwei Jahren noch acht Gemeinden betroffen, sind es mittlerweile bereits 14. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (ÖVP) an die SPÖ hervor, so der ORF.

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Immer weniger Geschäfte am Land

Der Blick zurück zeigt, wie stark sich die Nahversorgung verändert hat. Seit 1970 hat sich die Zahl der Lebensmittelgeschäfte in Vorarlberg halbiert. Gleichzeitig hat sich die gesamte Verkaufsfläche verdoppelt. Kleine Dorfläden verschwinden, während größere Geschäfte immer mehr Platz einnehmen.

Besonders hart trifft das Menschen, die kein Auto haben oder nicht mehr so mobil sind. Für sie kann schon der tägliche Einkauf zum Problem werden. Dazu kommt: Mit dem letzten Geschäft verschwindet oft auch ein wichtiger Treffpunkt im Dorf.

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Land spricht von Stabilisierung

Trotz der steigenden Zahl betroffener Gemeinden sieht Landesrat Tittler die Entwicklung nicht nur negativ. Der Rückgang bei den Lebensmittelgeschäften sei inzwischen eingebremst worden: "Vorarlberg steht im Vergleich zu anderen Bundesländern verhältnismäßig gut da", sagt laut ORF der ÖVP-Politiker.

Laut einer Studie der KMU Forschung Austria leben österreichweit fünf Prozent der Bevölkerung in Gemeinden ohne Nahversorger. In Vorarlberg sind es demnach nur zwei Prozent.

Außerdem hat das Bundesland mit 49 Prozent den österreichweit höchsten Anteil an Lebensmittelhändlern, die nur einen Standort betreiben. Bundesweit liegt dieser Wert bei 38 Prozent.

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Fast eine Million Euro für Dorfläden

Damit die kleinen Geschäfte überleben können, greift das Land finanziell unter die Arme. Im vergangenen Jahr flossen knapp eine Million Euro an Förderungen in die Nahversorgung.

Unterstützt werden unter anderem Betriebskosten, Investitionen und Zustelldienste. Förderfähig sind kleinere Lebensmittelgeschäfte mit Vollsortiment, maximal 400 Quadratmetern Verkaufsfläche und höchstens 2,5 Millionen Euro Nettojahresumsatz.

Einkaufen auch am Sonntag erlaubt

Zusätzlich gibt es seit dem Sommer eine neue Regelung: In 65 Vorarlberger Gemeinden dürfen Nahversorger unter bestimmten Voraussetzungen auch an Sonn- und Feiertagen zwischen 7 und 18 Uhr öffnen. Damit sollen die wirtschaftlichen Bedingungen für kleine Geschäfte verbessert werden.

Für Tittler steht fest, dass es dabei um weit mehr als Lebensmittel geht: "Eine intakte Nahversorgung sichert Lebensqualität."

Denn gerade in kleinen Gemeinden ist der Dorfladen nicht nur ein Geschäft, sondern oft auch ein Ort, an dem die Menschen zusammenkommen.