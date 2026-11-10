i Der Elektrobetrieb soll nun schließen (Symbolbild). Getty Images/iStockphoto 800.000 Euro Schulden Sanierung gescheitert! Firma schlittert in Konkurs Bittere Nachrichten aus Vorarlberg! Ein Elektro-Unternehmen ist erneut pleite. 21 Mitarbeiter sind betroffen, der Betrieb soll geschlossen werden. Von Österreich Heute 10.11.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Firmenpleite trifft Vorarlberg! Über das Vermögen der Kremmel & Schneider GmbH aus Lustenau wurde am Montag am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Für die 21 Beschäftigten sind das schlechte Nachrichten: Eine Fortführung des Betriebs ist laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) nicht geplant.

Firma konnte Rate nicht mehr bezahlen

Dabei hatte das auf Elektroinstallationen spezialisierte Unternehmen bereits Anfang des Jahres versucht, sich aus der finanziellen Krise zu retten. Ende Jänner wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet, Mitte Juni ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent rechtskräftig bestätigt.

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Die erste Rate von fünf Prozent konnte die Firma noch bezahlen. Doch Ende Oktober war die nächste Zahlung in Höhe von 3,75 Prozent fällig – dafür fehlte das Geld. Das Unternehmen wurde erneut zahlungsunfähig.

800.000 Euro Schulden – 131 Gläubiger betroffen

Laut Kreditschutzverband KSV1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten derzeit auf rund 800.000 Euro. Davon entfallen 450.000 Euro auf Forderungen aus dem früheren Insolvenzverfahren. Insgesamt sind laut AKV 131 Gläubiger betroffen.

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Als Grund für die neuerliche Pleite nennt das Unternehmen eine deutliche Verschlechterung der Auftragslage. Geplante Umsätze blieben aus. Bis zuletzt hoffte die Firma auf zwei größere Projekte, die dringend benötigtes Geld einbringen sollten. Doch die Aufträge kamen nicht zustande.

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Betrieb soll geschlossen werden

Eine Rettung ist nun nicht mehr vorgesehen. Laut AKV hat das Unternehmen einer sofortigen Schließung zugestimmt. Die Firma soll liquidiert werden.

Zum vorhandenen Vermögen zählen unter anderem offene Forderungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Teile der Einrichtung wurden bereits gepfändet. Wie viel davon tatsächlich verwertet werden kann, muss noch geprüft werden.

Kremmel & Schneider wurde 1999 gegründet. Das Unternehmen war unter anderem in den Bereichen Elektroinstallationen, Elektromobilität, Smarthome sowie Netzwerk- und Sicherheitstechnik tätig. Unter der Marke "Sontec" entwickelte und vertrieb die Firma außerdem Elektronik- und Steuerungslösungen für Kunden.