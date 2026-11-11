i Neue Kooperation: Natascha Mauthner, Geschäftsführerin von Lieferando Österreich, Michael Dockal, Geschäftsführer von Zgonc Martin Steiger Neuer Zgonc-Service Bohrer und Burger: Lieferando bringt nun sogar Werkzeug Schrauben, Klebeband und Werkzeug per Lieferando bestellen: Der Zustelldienst kooperiert ab sofort mit Zgonc. Los geht es in Wien. Von Team Wirtschaft 11.11.2026, 15:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten beim Heimwerken fehlen die passenden Schrauben, das Isolierband ist aufgebraucht oder der Bit-Satz nicht auffindbar? Wer in Wien gerade etwas repariert oder renoviert, kann sich den benötigten Nachschub jetzt direkt nach Hause liefern lassen.

Lieferando und der Werkzeughändler Zgonc machen gemeinsame Sache. Ab November können Kunden ausgewählte Werkzeuge, Eisenwaren sowie Garten- und Malerbedarf über die Lieferando-App oder die Website bestellen. Zum Start sind fünf Wiener Zgonc-Filialen dabei.

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Von Schrauben bis zu Messgeräten

Das Angebot umfasst vorerst kleinere und handliche Artikel, die beim Heimwerken oder bei Reparaturen benötigt werden. Dazu zählen etwa Handwerkzeuge, Messgeräte, Schrauben- und Dübelsets, Klebebänder, Batterien sowie grundlegendes Garten- und Malerzubehör.

Bestellt wird wie gewohnt über Lieferando. Die Zgonc-Mitarbeiter stellen die Waren während der regulären Öffnungszeiten der Fachmärkte zusammen. Anschließend übernehmen Lieferando-Fahrer die Zustellung. Das Werkzeug kann dabei nicht nur nach Hause, sondern auch direkt auf eine Baustelle oder an den Arbeitsplatz geliefert werden.

"Wer gerade renoviert, repariert oder gärtnert und dem dabei etwas fehlt oder ausgeht, kann es sich ab sofort in kürzester Zeit liefern lassen und gewinnt so wertvolle Arbeitszeit", erklärt Zgonc-Geschäftsführer Michael Dockal.

Lieferando erweitert sein Angebot

Für Lieferando ist die Partnerschaft ein weiterer Schritt über das klassische Essensgeschäft hinaus hin zum "vielseitigen On-Demand-Marktplatz". Schon bisher konnten Kunden über die Plattform unter anderem Lebensmittel, Blumen und Tierbedarf bestellen. Mit Zgonc kommt erstmals ein klassischer Werkzeugfachhändler dazu.

"Mit Zgonc erweitern wir unser Angebot um eine weitere Produktkategorie", erklärt Lieferando-Österreich-Chefin Natascha Mauthner. Das Unternehmen wolle den Kunden alltägliche Erledigungen erleichtern.

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Weitere Bundesländer sollen folgen

Vorerst ist der neue Zustellservice auf fünf ausgewählte Standorte in Wien beschränkt. Im Laufe der Partnerschaft soll das Angebot auch auf weitere Filialen in den Bundesländern ausgeweitet werden. Gleichzeitig ist ein größeres Sortiment geplant.