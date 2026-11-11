i Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien-Leopoldstadt. Helmut Graf Es geht um Millionen 1.000 % Aufschlag – Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder Überhöhte Medikamentenpreise sollen die öffentliche Hand Millionen gekostet haben. Die Barmherzigen Brüder weisen die Vorwürfe zurück. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Packung Antibiotikum um 241,25 Euro statt 24,15 Euro: Eine große "Spiegel"-Recherche über die Barmherzigen Brüder sorgt für ordentlich Wirbel – vor allem, weil die in den Raum gestellten Vorwürfe mancherorts schon 2019 stellenweise an die Öffentlichkeit drangen. Das Ausmaß dürfte aber weitaus größer sein als bislang bekannt.

Der katholische Orden soll über seine Apotheken den eigenen Krankenhäusern jahrelang Medikamente zu massiv überhöhten Preisen verrechnet haben. Der Verdacht: Dadurch könnten Millionen Euro an Steuergeld ungerechtfertigt an den Orden geflossen sein.

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Brisant ist vor allem das mögliche Ausmaß. Während ähnliche Vorwürfe bereits 2019 im Burgenland für Schlagzeilen sorgten, deuten nun interne Buchhaltungsunterlagen darauf hin, dass die umstrittene Abrechnungspraxis auch in anderen Bundesländern angewendet wurde.

Antibiotikum plötzlich zehnmal so teuer

Dem "Spiegel" liegen interne Abrechnungsdaten aus dem Jahr 2024 vor. Sie zeigen teils enorme Preisunterschiede zwischen Medikamentenlieferungen an ordenseigene Krankenhäuser und externe Einrichtungen.

Ein besonders auffälliges Beispiel stammt aus Linz: Das Antibiotikum Piperacillin/Tazobactam wurde laut den Unterlagen um durchschnittlich 19,49 Euro eingekauft. An ein externes Krankenhaus verrechnete die Ordensapotheke 24,15 Euro. Das eigene Spital musste für dasselbe Präparat hingegen 241,25 Euro bezahlen.

Das entspricht einem Aufschlag von mehr als 1.100 Prozent auf den Einkaufspreis. Auch bei anderen Medikamenten sollen derart hohe Aufschläge verrechnet worden sein.

Steuerzahler könnten Millionen bezahlt haben

Der Verdacht wiegt besonders schwer, weil die Krankenhäuser des Ordens mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Vereinfacht gesagt: Reichen die Einnahmen eines Spitals nicht aus, um seine Kosten zu decken, übernehmen die Bundesländer einen Großteil des sogenannten Betriebsabgangs.

Durch künstlich erhöhte Medikamentenpreise könnten somit auch die Verluste der Krankenhäuser gestiegen sein. Die zusätzlichen Kosten hätten dann womöglich die Steuerzahler getragen.

Allein für 2024 stehen laut der Recherche mutmaßlich ungerechtfertigte Zahlungen in Millionenhöhe im Raum. Sollte das System tatsächlich über Jahre bestanden haben, könnte die Gesamtsumme noch deutlich höher liegen.

Schon 2019 gab es schwere Vorwürfe

Völlig neu sind die Anschuldigungen nicht. Bereits 2019 kam es im Burgenland zu einem heftigen Streit zwischen dem Land und den Barmherzigen Brüdern. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil warf dem Orden damals überhöhte Medikamentenpreise vor und bezifferte den Schaden für das Land auf mehr als zwei Millionen Euro jährlich.

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Die Barmherzigen Brüder klagten ihrerseits mehr als 33 Millionen Euro ein, weil das Land Zahlungen zurückgehalten hatte. Der Streit endete mit einem Vergleich.

Laut den nun veröffentlichten Unterlagen soll das Krankenhaus in Eisenstadt auch danach erhöhte Medikamentenpreise verrechnet bekommen haben. Um Übergewinne zu vermeiden, soll die Apotheke dem Spital für 2024 eine Gutschrift von rund 6,05 Millionen Euro netto gewährt haben.

Auch in der Steiermark wird geprüft

Mittlerweile beschäftigt die umstrittene Abrechnungspraxis auch die Behörden in der Steiermark. Dort wird untersucht, ob die Apotheke der Barmherzigen Brüder in Graz dem eigenen Krankenhaus über Jahre hinweg überhöhte Medikamentenpreise verrechnet hat.

Ein erster Prüfbericht des Gesundheitsfonds liegt seit Mitte September vor. Laut dem Orden kommt dieser zu einer anderen rechtlichen Einschätzung als die Barmherzigen Brüder selbst. Eine abschließende Bewertung steht noch aus. Im Raum stehen auch mögliche Rückforderungen.

Barmherzige Brüder weisen Vorwürfe zurück

In einer Aussendung vom Mittwoch weisen die Barmherzigen Brüder den Vorwurf einer ungerechtfertigten Bereicherung entschieden zurück. Die hohen Verrechnungspreise seien nicht allein auf die Medikamente zurückzuführen. Sie würden auch zusätzliche Leistungen wie die Aufbereitung von Arzneimitteln, pharmazeutische Betreuung, Personal, IT und Lagerung umfassen.

Ein direkter Vergleich mit Einkaufspreisen oder Lieferungen an externe Krankenhäuser sei deshalb nicht aussagekräftig. Zudem würden einzelne besonders hohe Aufschläge ein verzerrtes Bild vermitteln. Über sämtliche Medikamentenabrechnungen eines Jahres betrachtet falle die durchschnittliche Differenz deutlich geringer aus.

"Prüfungen sind wichtig und richtig. Gleichzeitig dürfen laufende Verfahren nicht mit abschließenden Feststellungen gleichgesetzt werden", betont Gesamtleiter Peter Ausweger. Der Orden strebe eine vollständige und transparente Klärung an.

Die Barmherzigen Brüder erklären außerdem, dass die Überschüsse der Apotheken seit Jahrzehnten am jeweiligen Standort verbleiben. In Graz hätten die Investitionen aus Eigenmitteln zwischen 2009 und 2025 die Apothekenüberschüsse deutlich überstiegen.

Orden kündigt Änderungen für 2026 an

Trotz der Zurückweisung der Vorwürfe kündigen die Barmherzigen Brüder nun Änderungen an. Die Medikamentenverrechnung soll an allen betroffenen Standorten, also in Wien, Linz, Graz und Eisenstadt, transparenter gestaltet werden.

Die Anpassungen sollen rückwirkend ab 1. Jänner 2026 gelten. Künftig sollen die einzelnen Kostenbestandteile klarer ausgewiesen und die Verwendung von Überschüssen besser nachvollziehbar werden.

Welche finanziellen Auswirkungen die Umstellung haben wird, ist derzeit noch offen. Ebenso ungeklärt bleibt, ob und in welcher Höhe der öffentlichen Hand tatsächlich ein Schaden entstanden ist. Für die Barmherzigen Brüder gilt deshalb die Unschuldsvermutung.