i Johanna Mikl-Leitner: "Das Allerletzte, was es jetzt braucht, ist ein Vorstoß, wie man die Wettbewerbsfähigkeit Europas zusätzlich schwächen kann." iStock/Graf/Hertel Mikl-Leitner ist sauer "Irrsinn" – Marterbauers Steuer-Plan sorgt für Ärger SPÖ-Finanzminister Marterbauer will neue Steuern auf EU-Ebene. NÖ-Landeshauptfrau Mikl-Leitner reagiert erbost: "Da versteht man die Welt nicht mehr." Von Nicolas Kubrak 11.11.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neuer Steuer-Plan des SPÖ-Finanzministers. Mit seinen Aussagen in einem Interview mit "Politico" sorgt der Minister erneut für Wirbel innerhalb der Koalition. Schon zuletzt hatte es rund um die Flugabgabe ordentlich gekracht, nachdem Marterbauer dem Wunsch seiner Regierungspartner nach einer Abschaffung eine klare Absage erteilt hatte.

Nun droht der nächste Streit – und damit eine weitere Belastungsprobe für die ohnehin angespannte Koalition.

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Streit um EU-Gelder

Diesmal geht es um den Poker um die EU-Milliarden in Brüssel. Österreich gehört zu den Ländern, die beim geplanten erhöhten Zwei-Billionen-Budget für die EU für die Jahre 2028 bis 2034 auf eine strenge Reduktion pochen – sonst gebe es keine Zustimmung.

Doch Marterbauer hat im "Politico"-Interview plötzlich ein Einlenken Österreichs in den Raum gestellt – ein klarer Bruch mit der Regierungslinie. Der Finanzminister ging sogar einen Schritt weiter und brachte die Möglichkeit zusätzlicher EU-Einnahmen ins Spiel. Als Beispiele nannte er eine Abgabe für Großkonzerne und eine EU-weite Digitalsteuer. "Heute" berichtete ausführlich über den Streit.

Mikl-Leitner: "Das ist ein Irrsinn"

Die Forderung des SPÖ-Politikers sorgt in ÖVP-Kreisen für mächtig Ärger. "Das ist ein Irrsinn" kommentiert NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im "Kurier". Sie zeigt sich über den Marterbauer-Vorstoß erbost: "Ich bin sehr viel im Land unterwegs und rede mit den Menschen. Und die Menschen, die in der Früh aufstehen und zur Arbeit gehen, wollen keine zusätzlichen Belastungen für ihre Betriebe. Sie machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz", wird sie im "Kurier" zitiert.

"Da versteht man die Welt nicht mehr"

In Niederösterreich kämpfe man wie in ganz Europa um jeden einzelnen Arbeitsplatz und jedes einzelne Unternehmen. Mikl-Leitner: "Das Allerletzte, was es jetzt braucht, ist ein Vorstoß, wie man die Wettbewerbsfähigkeit Europas zusätzlich schwächen kann. Da versteht man die Welt nicht mehr." Die Landeshauptfrau habe den Eindruck, dass es "manchen" – gemeint ist offensichtlich der Finanzminister – mit der De-Industrialisierung Europas nicht schnell genug gehen könne.

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Mikl-Leitner vermisst frühere SPÖ-Granden

In Richtung Marterbauer appellierte Mikl-Leitner, er solle sich an die wirtschaftspolitischen Positionen von SPÖ-Granden wie Hannes Androsch oder Franz Vranitzky orientieren. "Nur mit einer gesunden Wirtschaft kann man etwas umverteilen."

Abschließend betonte sie, dass eine "Umverteilung des Wohlstands" mit Niederösterreich nicht infrage komme. "Ich würde mir wünschen, dass man sich auf österreichischer und europäischer Ebene keine einzige Sekunde mehr damit beschäftigt, wie man neue Belastungen und zusätzliche Steuern schaffen kann."