i Die neue Kompetenzmessung an AHS und Mittelschulen zeigt einen deutlichen Trend nach unten. iStock Dramatische Bildungszahlen Migration, Corona – das steckt hinter dem Schul-Debakel Laut einer neuen Kompetenzmessung an AHS und Mittelschule fällt die Leistung an Österreichs Schulen ab. Ein Bildungsexperte nennt die Gründe dafür. Von Nicolas Kubrak 11.11.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erschreckende Bildungszahlen in Österreich. Wie aus dem Ergebnisbericht zur individuellen Kompetenzmessung plus (iKM plus) hervorgeht, haben Jugendliche in der achten Schulstufe massive Schwächen in Deutsch und Mathematik.

4 von 10 erreichen Lese-Standards nicht

Die Ergebnisse zeigen deutlichen Handlungsbedarf: Nur 40 Prozent erreichen oder übertreffen am Ende der achten Schulstufe die Bildungsstandards in Mathematik, beim Lesen sind es 41 Prozent. Minimal besser ist es beim Schreiben, hier erreichen 54 Prozent die Standards. Beim Zuhören sind es immerhin 79 Prozent.

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Völlig anders sieht es bei den Englisch-Kompetenzen aus: 99 Prozent verfügen bei den rezeptiven Fertigkeiten zumindest über grundlegende Kenntnisse, knapp 60 Prozent erreichen ein fortgeschrittenes Niveau. Beim Schreiben sind es 90 Prozent mit zumindest grundlegenden Kompetenzen. Als Grund für die guten Englisch-Ergebnisse sehen Bildungsexperten eher den gestiegenen Konsum englischsprachiger Medien als das Bildungssystem selbst.

Minister: "Leider nicht überraschend"

"Leider nicht überraschend und besorgniserregend", so kommentierte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) die aktuellen Zahlen. Als Ursache für die dramatischen Leistungen nannte der Minister drei Einflussfaktoren: zunehmende Handy- und Bildschirmnutzung, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Veränderungen durch Migration.

So würde die intensive Smartphone-Nutzung Konzentration und Leseleistung beeinflussen, auch die wachsende Zahl von Kindern mit nicht deutscher Erstsprache habe Auswirkungen auf die Ergebnisse, so Wiederkehr. Gegensteuern will der Bildungsminister mit einem zweiten verpflichtenden Kindergartenjahr und Schulversuchen zur sechsjährigen Volksschule.

Bildungsexperte nennt Gründe

Bildungsforscher Mario Steiner vom Institut für Höhere Studien (IHS) sprach in einem Interview mit dem Ö1-Morgenjournal von dramatischen Zahlen. Gerade angesichts des Fachkräftemangels verschärften fehlende Grundkompetenzen die Problematik zusätzlich. Betroffene Jugendliche müssten damit rechnen, im späteren Berufsleben zwischen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung zu wechseln und nur geringe Verdienstmöglichkeiten vorzufinden.

Als einen Einflussfaktor auf den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mangelnden Deutsch- und Mathematikkenntnissen nennt Steiner den Faktor Migration. Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund habe starken Einfluss auf den Anteil der Schüler mit mangelnden Deutsch- und Mathematikkenntnissen, so der Experte.

Zugleich warnt er vor pauschalen Zuschreibungen: Die Gruppen seien sehr unterschiedlich, darunter gebe es auch solche, die sehr gute Leistungen erzielten.

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Corona wirkt noch immer nach

Auch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen hätten die Kompetenzentwicklung beeinflusst. Die Folgen zeigten, wie wichtig Unterricht sei und welche zentrale Rolle die Schule beim Erwerb grundlegender Fähigkeiten spiele.

Sozioökonomische Faktoren würden ebenfalls eine Rolle spielen. Dass Bildungschancen stark vom Elternhaus abhängen, führt Steiner darauf zurück, dass Teile des Lernens ins private Umfeld verlagert werden. Wenn Kinder etwa bei Hausübungen unterschiedlich viel Unterstützung erhielten, seien soziale Unterschiede in den Testergebnissen die logische Konsequenz. Als möglichen Lösungsansatz sieht Steiner die Ganztagsschule.