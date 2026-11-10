i Österreichs Schüler schnitten in Deutsch und Mathe schlechter ab. iStock Nur 27 % erreichen Standards Österreichs Schüler stürzen in Deutsch und Mathe ab Nur 27 Prozent schaffen die Standards in Deutsch und Mathe. Ein neuer Bildungsbericht zeigt den Leistungsabfall an Österreichs Schulen. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ergebnisbericht zur individuellen Kompetenzmessung plus (iKM plus) zeichnet ein besorgniserregendes Bild von Österreichs Schulen. Demnach hat ein großer Teil der Jugendlichen in der vierten Klasse Mittelschule und AHS Schwächen in Lesen und Mathematik.

Demnach haben in den Jahren 2023 bis 2025 nur 27 Prozent in beiden Bereichen die Bildungsstandards erreicht. Es ist eine deutliche Verschlechterung im Vergleich mit der letzten Bildungsstandardüberprüfung. So erreichten bzw. übertrafen in Mathematik nur mehr 40 Prozent der Schüler die Standards, in Deutsch waren es 41 Prozent.

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"Leider nicht überraschend"

Einziger Lichtblick ist hier Englisch. Neun von zehn Schülern erreichten in der Fremdsprache die Standards. Sie können sich somit in einfachen Alltagssituationen gut verständigen. Dies sei allerdings auf den steigenden Konsum von englischsprachigen Medien zurückzuführen.

Für Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) kommen die aktuellen Ergebnisse "leider nicht überraschend". Der Ressortchef betonte im Zuge der Präsentation der Zahlen, dass es hier auch nichts schönzureden gebe. Ihm zufolge sei die Zahl der Schüler, die die Grundfertigkeiten nicht erreichen zu hoch. Die Verbesserung in Englisch wertete der Minister als "ermutigendes Signal".

Gründe für Leistungsabfall

Als wesentliche Faktoren für die rückläufigen Leistungen wurden zunehmende Handy- und Bildschirmnutzung, Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie Veränderungen durch Migration genannt. Aber auch die sozioökonomische Ausgangslage der Schüler sei entscheidend.

Probleme wie diese könne man nicht über Nacht lösen. Der Bildungsminister verwies auf die Weichen, die die Bundesregierung bereits für eine Trendwende gesetzt habe. Als Beispiele nannte Wiederkehr den Ausbau der Deutschförderung, der Sommerschulpflicht für Kinder und Jugendliche mit Deutschförderbedarf und den Chancenbonus. Auch das geplante zweite Pflichtkindergartenjahr und die Schulversuche zur sechsjährigen Volksschule würde man auf den Weg bringen.

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Messungen seit 2009

Bereits seit dem Jahr 2009 sind die Bildungsstandards verpflichtend. Sie legen zusätzlich zum Lehrplan fest, was Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse Mittelschule und AHS in Deutsch, Mathematik und Englisch beherrschen sollen.

Die erste Überprüfung fand 2009 statt. Seitdem habe der Trend stets bergauf gezeigt. Nun ging der Mittelwert Deutsch und Mathematik im Vergleich zur letzten Erhebung zurück.