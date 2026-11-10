i Der Zirkus Louis Knie setzt ab jetzt nur noch auf menschliche Artisten (Archivbild). Denise Auer Nun spricht Louis Knie "Hat sehr weh getan" – Aus für Tier-Shows im Zirkus Eine Entscheidung, die ihm nicht leichtfiel: Zirkusdirektor Louis Knie spricht offen über einen schmerzhaften Abschied und erklärt die Hintergründe. Von Österreich Heute 10.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trotz langer Tradition – im Circus Louis Knie ist es aus mit Tier-Performances. Obwohl der Schritt für Direktor Louis Knie alles andere als leicht war, gibt es ab jetzt nur noch Spektakel von Menschenhand. Auf Instagram erklärt Knie, der aus einer Dynastie von Pferdedompteuren stammt, nun seine Entscheidung.

Entscheidung fiel nicht leicht

"Ich bin natürlich mit Tieren aufgewachsen", erklärt Zirkusdirektor Louis Knie, warum ihm der Schritt zu den tierfreien Vorstellungen schwergefallen ist. "Es hat mir sehr weh getan, mich von den Tieren zu trennen." Doch die Entscheidung ist endgültig: Der Circus Louis Knie bleibt weiterhin tierfrei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Grund dafür: "Wir haben festgestellt, dass sich die Wünsche unseres Publikums verändern, und haben unser Programm entsprechend angepasst", heißt es in einem Instagram-Statement des Zirkus.

Die Bilder des Tages i ?

Keine Kritik beabsichtigt

Jedoch wolle man ausdrücklich betonen: "Das bedeutet keinesfalls, dass wir uns gegen Tiere im Circus aussprechen oder die Arbeit anderer Circusunternehmen infrage stellen möchten".

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Man habe großen Respekt vor allen Kolleginnen und Kollegen, die nach wie vor mir Tieren arbeiten. "Es war und ist niemals unsere Absicht, anderen Circusunternehmen zu schaden oder deren Arbeit zu kritisieren", heißt es weiter.