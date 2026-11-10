"Hat sehr weh getan" – Aus für Tier-Shows im Zirkus

Trotz langer Tradition – im Circus Louis Knie ist es aus mit Tier-Performances. Obwohl der Schritt für Direktor Louis Knie alles andere als leicht war, gibt es ab jetzt nur noch Spektakel von Menschenhand. Auf Instagram erklärt Knie, der aus einer Dynastie von Pferdedompteuren stammt, nun seine Entscheidung.
"Ich bin natürlich mit Tieren aufgewachsen", erklärt Zirkusdirektor Louis Knie, warum ihm der Schritt zu den tierfreien Vorstellungen schwergefallen ist. "Es hat mir sehr weh getan, mich von den Tieren zu trennen." Doch die Entscheidung ist endgültig: Der Circus Louis Knie bleibt weiterhin tierfrei.
Der Grund dafür: "Wir haben festgestellt, dass sich die Wünsche unseres Publikums verändern, und haben unser Programm entsprechend angepasst", heißt es in einem Instagram-Statement des Zirkus.
Jedoch wolle man ausdrücklich betonen: "Das bedeutet keinesfalls, dass wir uns gegen Tiere im Circus aussprechen oder die Arbeit anderer Circusunternehmen infrage stellen möchten".
Man habe großen Respekt vor allen Kolleginnen und Kollegen, die nach wie vor mir Tieren arbeiten. "Es war und ist niemals unsere Absicht, anderen Circusunternehmen zu schaden oder deren Arbeit zu kritisieren", heißt es weiter.