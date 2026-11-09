i Ein Kärntner gewann rund 3,2 Millionen Euro. Lotto Lotto-Dreifachjackpot Mit erstem Tipp! Kärntner gewinnt 3,2 Millionen Euro Ein Kärntner knackte am Sonntag den Lotto-Dreifachjackpot und darf sich über 3,2 Millionen Euro freuen. Gleich sein erster Tipp war ein Volltreffer! Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntag konnte sich ein Kärntner über einen Solo-Sechser freuen. Der Spieler knackte damit den Lotto Dreifachjackpot und sicherte sich somit einen Gewinn von rund 3,2 Millionen Euro.

Besonders brisant: Gleich der erste von zwölf Tipps brachte die richtige Zahlenkombination. Der Kärntner ist allerdings nicht die einzige Person, die am Sonntag Grund zum Jubeln hatte. So hatten zwei weitere Spieler zumindest fünf Richtige mit Zusatzzahl auf dem Spielschein.

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Diese Tipps sind jeweils rund 66.800 Euro wert. Einer der glücklichen Gewinner kommt aus Niederösterreich, der per Quicktipp spielte. Der andere Gewinn wurde über die Spieleseite win2day mit einem Normalschein erzielt.

Auch LottoPlus-Sechser geht nach Kärnten

Kärnten war in dieser Spielrunde gleich zweimal erfolgreich – auch bei LottoPlus gewann ein Spieler aus dem südlichen Bundesland. Dieser erzielte bei der ersten der beiden Ziehungen einen Solo-Sechser im Wert von über 154.700 Euro.

Im dritten von sieben Tipps auf einem Normalschein hatte der Spieler die richtigen Zahlen angekreuzt. Die zweite Ziehung endete hingegen ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde damit auf die 64 Fünfer aufgeteilt. Sie erhalten jeweils rund 3.400 Euro.

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Drei Joker-Sieger

Der Vierfachjackpot beim Joker, bei dem es um mehr als 1 Million Euro ging, löste Jubelstimmung bei gleich drei Spielern aus. Für das "Ja" und die richtigen Zahlen erhalten sie jeweils rund 337.200 Euro.

Zwei der Sieger kommen aus Oberösterreich und einer aus Wien. Die nächste Ziehung am Mittwoch wird von Evelyn Vysher moderiert.