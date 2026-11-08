i Ein Kärntner gewann 3,16 Millionen Euro. Österreichische Lotterien Plötzlich Millionär Dreifach-Jackpot geknackt! Kärntner gewinnt 3,16 Mio. € Ein Kärntner räumte beim Lotto ab und sicherte sich 3,16 Millionen Euro. Zudem gab es einen Sechser bei Lotto-Plus und drei Joker-Sieger. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 20:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Normalschein mit 12 Tipps machte einen Kärntner um rund 3,16 Millionen Euro reicher. Bei der Ziehung am Sonntag knackte der Spieler den Dreifach-Jackpot. Seine Zahlen zum Glück lauteten 1, 6, 8, 20, 21, 31, ZZ 11.

Neben dem Solo-Sechser aus Kärnten gab es auch zwei Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils 66.795 Euro. Diese drei Personen sind allerdings nicht die einzigen Österreicher, die an jenem Tag vom Glück gesegnet waren.

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Ein Sechser auch bei Lotto Plus

So gab es bei der Lotto-Plus-Ziehung ebenfalls einen Sechser. Der Spieler darf sich über die satte Summe von 154.717,50 Euro freuen. Der Gewinn wurde gleich bei der ersten Ziehung abgeräumt.

Weniger erfolgreich verlief dann die zweite Ziehung. Hier gab es lediglich 64 Fünfer. Die betroffenen Spieler können sich dennoch über jeweils etwas mehr als 3.370 Euro freuen.

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Drei Joker-Sieger

Auch beim Joker durften drei Spieler jubeln. Sie hatten die richtigen Zahlen auf dem Wettschein und das "Ja" angekreuzt. Ihnen winkt nun eine Summe von jeweils 337.198 Euro.

Die nächste Ziehung findet am Mittwoch, dem 11. November um 18.47 Uhr statt.