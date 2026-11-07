i Am Samstagmorgen kommt es bei den Radio-Angeboten des ORF zu technischen Problemen. Graf/Screenshot ORF Funkstille bei Ö3 & Ö1 Nichts geht mehr! ORF-Radios plötzlich offline Technische Probleme beim ORF! Am Samstagmorgen kommt es offenbar zu Störungen bei den Online-Angeboten der ORF-Radios. Betroffen sind u. a. Ö1 und Ö3. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 08:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Samstagmorgen (7. November) über Internetbrowser wie Chrome oder Edge Radio hören möchte, könnte beim ORF derzeit Probleme haben. Nach ersten Hinweisen sind mehrere Webangebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht wie gewohnt erreichbar.

Betroffen sein sollen unter anderem die Radiosender Ö3 und Ö1 sowie das Audioportal sound.orf.at, über das Nutzer die ORF-Radioprogramme normalerweise live und auf Abruf hören können.

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Wer kurz vor 8 Uhr das Online-Angebot der ORF-Radios abrufen wollte, blickte lediglich auf weiße Bildschirme (siehe Fotos unten).

Das Ö1-Radio war am Samstag kurz vor 8 Uhr nicht erreichbar. Screenshot Ö1

Auch die Streamingplattform "ORF Sound" war offline. Screenshot ORF

Ursache noch unklar

Was hinter den technischen Problemen steckt, ist derzeit nicht bekannt. Auch wie lange mögliche Einschränkungen andauern, ist noch offen. Der ORF hat sich zu den Störungen bisher noch nicht geäußert.

Gegen 8.30 Uhr wurde die Störung wieder behoben, die ORF-Radios im Web sind seitdem wie gewohnt erreichbar.