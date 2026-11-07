Nichts geht mehr! ORF-Radios plötzlich offline

Wer am Samstagmorgen (7. November) über Internetbrowser wie Chrome oder Edge Radio hören möchte, könnte beim ORF derzeit Probleme haben. Nach ersten Hinweisen sind mehrere Webangebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht wie gewohnt erreichbar.
Betroffen sein sollen unter anderem die Radiosender Ö3 und Ö1 sowie das Audioportal sound.orf.at, über das Nutzer die ORF-Radioprogramme normalerweise live und auf Abruf hören können.
Wer kurz vor 8 Uhr das Online-Angebot der ORF-Radios abrufen wollte, blickte lediglich auf weiße Bildschirme (siehe Fotos unten).
Was hinter den technischen Problemen steckt, ist derzeit nicht bekannt. Auch wie lange mögliche Einschränkungen andauern, ist noch offen. Der ORF hat sich zu den Störungen bisher noch nicht geäußert.
Gegen 8.30 Uhr wurde die Störung wieder behoben, die ORF-Radios im Web sind seitdem wie gewohnt erreichbar.