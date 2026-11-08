i Junge Arbeiter probieren die Online-App aus. Manuel Domnanovich Neues Angebot am Bau 275 Bilder! So sollen Bauarbeiter Deutsch lernen Rund ein Drittel der Beschäftigten am Bau hat keinen österreichischen Pass. Ein neues kostenloses Wörterbuch soll jetzt beim Deutschlernen helfen. Von Österreich Heute 08.11.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreichs Baustellen hat etwa jeder dritte Beschäftigte eine ausländische Staatsangehörigkeit. Konkret waren im Juli 2026 laut AMS 94.784 ausländische Staatsbürger und 192.056 Österreicher im Baugewerbe unselbstständig beschäftigt.

Gerade im Arbeitsalltag kann die Sprache zur Herausforderung werden. Denn neben alltäglichen Gesprächen müssen Bauarbeiter auch Fachbegriffe für Werkzeuge, Maschinen und Materialien kennen.

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275 Begriffe für den Arbeitsalltag

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat deshalb gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien ein neues digitales Bildwörterbuch entwickelt. Es soll Beschäftigten helfen, die wichtigsten deutschen Fachausdrücke für ihre Arbeit zu lernen.

Mit solchen Bildern soll das Lernen der Fachbegriffe leichter gehen. ÖIF, Wirtschaftskammer

Insgesamt umfasst das kostenlose Angebot 275 Begriffe, unter anderem aus den Bereichen Bodenverlegung, Trockenausbau, Maschinen und Brandschutz.

Zu jedem Begriff gibt es ein Bild, die Einzahl und Mehrzahl, einen Beispielsatz sowie eine mit künstlicher Intelligenz erstellte Sprachaufnahme. Mit einem Quiz können die Nutzer anschließend überprüfen, was sie gelernt haben.

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Kostenlos am Handy lernen

Das Wörterbuch richtet sich vor allem an Menschen, die bereits am Bau arbeiten oder in die Branche einsteigen wollen. Auch Berufsschulen können das Angebot nutzen.

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Besonders für Beschäftigte, die bereits in ihrem Herkunftsland am Bau gearbeitet haben, soll das Wörterbuch hilfreich sein. Sie können damit die deutschen Bezeichnungen für Werkzeuge und Tätigkeiten kennenlernen, mit denen sie bereits vertraut sind.

Das digitale Wörterbuch ist kostenlos und kann auch am Smartphone oder Tablet genutzt werden. Du findest es direkt auf dem ÖIF-Sprachportal.

Dort stehen außerdem mehr als 5.000 interaktive Deutschübungen und wöchentlich über 70 kostenlose Online-Kurse zur Verfügung. Auch für andere Branchen wie Gastronomie, Handel und Pflege gibt es eigene Deutschkurse.