i Im Circus Louis Knie setzt man von nun an rein auf menschliches Entertainnemt – die Tiernummern fallen weg. Helmut Graf Lieber mehr Akrobatik Aus die Maus! Berühmter Zirkus streicht nun Tiernummern Tierisch große Veränderung beim Circus Louis Knie! Der Zirkus streicht alle Tiernummern aus dem Programm. Tierschützer jubeln über die Entscheidung. Von Österreich Heute 09.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist endgültig Schluss mit tierischem Zirkus! Beim Circus Louis Knie haben Pferde und Co. künftig frei. Der Zirkus streicht sämtliche Tiernummern aus seinem Programm und setzt stattdessen ganz auf menschliche Akrobatik. Was Tierschützer seit Jahren fordern, ist nun beschlossene Sache.

Erste Anzeichen für den tierischen Abschied gab es bereits im April. Damals gastierte der Zirkus mit einer Show in Klagenfurt – ganz ohne Tiere. Ob das auch in Zukunft so bleiben würde, ließ Direktor Louis Knie damals allerdings noch offen.

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Tiernummern sind nicht mehr gefragt

Vergangene Woche ließ der Zirkus schließlich die Katze aus dem Sack: In einem Video bestätigte der Direktor, dass Tiernummern endgültig aus dem Programm fliegen.

Der Grund? Das Publikum hat offenbar genug vom tierischen Spektakel. Laut dem Direktor wünschen sich die Besucher zunehmend menschliche Akrobatik statt Auftritte mit Tieren. Die Zeiten, in denen Vierbeiner die Stars der Manege waren, scheinen damit vorbei zu sein. Vermissen würden die Gäste die tierischen Darsteller laut Knie ohnehin nicht. Das restliche Programm biete schließlich genügend Abwechslung.

Tierschützer sind aus dem Häuschen

Beim Verein gegen Tierfabriken (VGT) dürfte die Nachricht für tierische Freude sorgen. Die Organisation kämpft seit Jahren gegen Tiernummern in Zirkussen und hatte auch Louis Knie immer wieder ins Visier genommen.

"Tiere sind keine Clowns, sie machen diese Shows nicht freiwillig. Für die empfindsamen Tiere sind die laute Musik und der Stress in der Manege viel zu belastend", erklärt VGT-Vertreterin Heidi Lacroix.

Circus Louis Knie i ?

In der Vergangenheit hatte der Verein den Zirkus mehrfach bei den Behörden gemeldet. Der Vorwurf: Vorschriften rund um die Tierhaltung und die Vorführungen seien nicht eingehalten worden.

Auch Kamele haben ausgetrampelt

Zusätzlich hat sich die Gesetzeslage verändert. Seit Juli 2026 dürfen bestimmte Tierarten, darunter Kamele, in österreichischen Zirkussen nicht mehr auftreten. Ob auch das zum Umdenken bei Louis Knie beigetragen hat, ist nicht bestätigt.

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Für den VGT ist die Entscheidung jedenfalls ein Erfolg. "Dass nun keine Tiere mehr den andauernden Transporten und der anstregenden Dressur ausgesetzt sind, ist für den Tierschutz ein kleiner Schritt, aber ein wichtiger Erfolg. Louis Knie ist nicht der erste Zirkus in Österreich, der Tiernummern aus dem Programm streicht, und er wird nicht der Letzte sein", so Lacroix.

Ganz vom Tisch ist das Thema für die Tierschützer aber noch nicht. Eine Petition, die ein Ende sämtlicher Tierauftritte in österreichischen Zirkussen fordert, haben laut VGT bereits 6.700 Menschen unterschrieben.