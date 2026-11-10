i FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss übt scharfe Kritik an Wiens Deutsch-Zahlen und wirft der Stadt vor, die Sprachprobleme an Schulen schönzureden. Denise Auer Wirbel um Deutsch-Zahlen Krauss sieht großes Deutschproblem an Wiener Schulen 17 Prozent weniger außerordentliche Schüler in Wien. FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss zweifelt an den Zahlen und rechnet mit der Stadtregierung ab. Von Wien Heute 10.11.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Deutschkenntnisse der Schüler in Wien sorgen wieder für Diskussionen. Bereits im Herbst 2025 meldete die Stadt mit 18.284 außerordentlichen Schülern erstmals nach Jahren einen Rückgang. Nun gibt es neue Zahlen laut dem Stand vom 1. Oktober 2026 wurden an Wiens öffentlichen Pflichtschulen nur noch 15.174 Kinder mit außerordentlichem Status gezählt.

Emmerling sieht Fortschritte

Für Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) zeigen die Zahlen in die richtige Richtung, wir berichteten. Die Vizebürgermeisterin führt die Entwicklung auf den Stopp des Familiennachzugs für anerkannte Flüchtlinge sowie eine konsequente Deutschförderung zurück. Auch die kostenlosen Sommer-Deutschkurse für Schulneulinge hebt sie positiv hervor.

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Der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss übt scharfe Kritik an der Darstellung und fordert eine "tatsächliche Berichtigung". Seiner Ansicht nach sagen die veröffentlichten Zahlen wenig darüber aus, wie gut die betroffenen Kinder tatsächlich Deutsch können.

Nach zwei Jahren ist der Status weg

Schüler, die aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, erhalten zunächst einen außerordentlichen Status. Dieser ist allerdings zeitlich begrenzt und endet grundsätzlich spätestens nach zwei Jahren.

Das Problem aus Sicht der FPÖ lege darin dass, auch Kinder, deren Sprachkenntnisse sich bis dahin nicht ausreichend verbessert hätten, anschließend als ordentliche Schüler weitergeführt werden. Sie fallen damit aus der Statistik der außerordentlichen Schüler heraus, obwohl weiterhin Förderbedarf bestehen kann.

"Offenbar glaubt man im Wiener Rathaus, dass sich Deutschprobleme durch einen Verwaltungsakt in Luft auflösen", schießt Krauss gegen die Stadtregierung. Die sprachlichen Schwierigkeiten würden seiner Ansicht nach bestehen bleiben und die betroffenen Kinder auch in die nächste Schulstufe begleiten.

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FPÖ fordert echte Zahlen

Für Krauss ergibt sich daraus ein entscheidender Unterschied zwischen der offiziellen Statistik und der Situation im Klassenzimmer. Ob die betroffenen Kinder nach dem Statuswechsel tatsächlich ausreichend Deutsch beherrschen, lasse sich aus den präsentierten Zahlen allein nicht ablesen.

"Entscheidend ist nicht, welchen schulrechtlichen Status ein Kind hat, sondern ob es dem Unterricht sprachlich folgen kann", stellt der Freiheitliche klar. Er fordert die Stadt auf, offenzulegen, wie viele ordentliche Schüler weiterhin nicht ausreichend Deutsch können.

Zum Abschluss legt Krauss noch einmal nach. Statt sich mit "geschönten Erfolgsmeldungen" zu feiern, müsse die Stadt die tatsächliche Situation an Wiens Pflichtschulen transparent machen. Sein Fazit fällt deutlich aus: "Wien hat nach wie vor ein ordentliches Deutschproblem."