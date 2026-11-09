i Die geplante Eventhalle in St. Marx (Landstraße) ist vielen ein Dorn im Auge – auch der stellvertretenden Bezirksvorsteherin der Landstraße, Siegrid Widhalm (Grüne). Theo Reichenpfader St. Marx Mega-Halle in Wien – Neue Debatte um Bürgerbeteiligung Nächste Runde im Streit um die geplante Eventhalle in St. Marx. Die Volksanwaltschaft gibt den Grünen im Konflikt um eine Bürgerversammlung recht. Von Yvonne Mresch 09.11.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Jahren planen die Stadt Wien und die Wien Holding eine neue Halle für Großveranstaltungen in den Bereichen Konzert, Show, Entertainment und Sport. Rund 500 Millionen Euro soll die geplante Eventhalle in St. Marx kosten. Doch das Großprojekt sorgt weiter für politischen Zündstoff. Die Grünen Landstraße werfen der SPÖ vor, die Bevölkerung bei der Planung nicht ausreichend einzubinden. Jetzt bekommen sie Rückendeckung von der Volksanwaltschaft.

Auswirkungen betreffen Bezirk

Bereits 2025 hatten die Grünen eine Bürgerversammlung zur geplanten Halle beantragt. SPÖ-Bezirksvorsteher Erich Hohenberger lehnte diese jedoch ab. Als Begründung wurde die Zuständigkeit der Wien Holding für die Errichtung der Arena angeführt.

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Die Volksanwaltschaft kommt laut den Grünen nun zu einem anderen Schluss: Die Zuständigkeit der Wien Holding sei kein ausreichender Grund, eine Bürgerversammlung grundsätzlich auszuschließen. Schließlich betreffen die Auswirkungen des Projekts auch Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und die Interessen der Bezirksbevölkerung.

"Demokratische Rechte werden übergangen"

Bei den Grünen sorgt die Stellungnahme für scharfe Kritik an der SPÖ. "Hier werden demokratische Rechte mit viel Überheblichkeit von der SPÖ übergangen. Wer hunderte Millionen in teure persönliche Lieblingsprojekte stecken will, muss sich den Fragen der Bevölkerung stellen. Das sollte für einen Bürgermeister und vor allem einen SPÖ-Bezirksvorsteher eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein", sagt Siegrid Widhalm, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin der Grünen Landstraße.

Sorge vor Verkehr und Lärm

Die Grünen warnen seit Längerem vor möglichen Folgen der geplanten Halle. Sie befürchten zusätzliche Verkehrsbelastung, überfüllte Öffis und mehr Lärm für die Anrainer. Auch die Kosten und die Realisierbarkeit des Projekts werden angesichts rechtlicher Schwierigkeiten, Verzögerungen und Neuausschreibungen hinterfragt.

"Bei unseren Gesprächen mit den Menschen im Bezirk hören wir immer wieder, wie groß die Sorgen sind. Anrainer fragen sich, wie die ohnehin stark belasteten Öffis noch mehr Andrang bewältigen sollen und was zusätzlicher Autoverkehr für ihre Grätzl bedeutet. Statt diese Fragen offen zu beantworten, versucht die SPÖ, ihr millionenschweres Lieblingsprojekt trotz Sparkurs durchzubringen", so Widhalm.

Grüne laden zum Gespräch

Die Grünen Landstraße fordern nun einen anderen Umgang mit der Bevölkerung. Am 12. Dezember soll zwischen 10 und 13 Uhr am Rochusmarkt ein Austausch unter dem Titel "St. Marx im Gespräch" stattfinden.

"Die Stellungnahme der Volksanwaltschaft bestätigt unsere zentrale Forderung: Die Menschen im Bezirk haben ein Recht darauf, gehört zu werden. Eine Mega-Halle darf nicht gegen die Interessen der Bevölkerung durchgepeitscht werden", betont Widhalm.