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Bürgermeister Ludwig zeichenete verdiente Mitglieder in Wien-Brigittenau aus.
Bürgermeister Ludwig zeichenete verdiente Mitglieder in Wien-Brigittenau aus.
SPÖ/Rene Wallentin
In Wien-Brigittenau

Ludwig bei Ehrung: Leistbares Wohnen im Mittelpunkt

Bürgermeister Michael Ludwig zeichnete auf der SPÖ-Bezirkskonferenz in der Brigittenau verdiente Mitglieder aus. Auch leistbares Wohnen stand im Fokus
Von Thomas Peterthalner
08.11.2026, 16:16
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Bei der Bezirkskonferenz der SPÖ Brigittenau am Wochenende war auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zu Gast. Im Mittelpunkt standen die Schwerpunkte sozialdemokratischer Politik. Dabei gehe es darum, "Zusammenhalt stärken und das Leben der Menschen konkret verbessern", so Ludwig.

6.500 neue Wohnungen

Ein zentrales Thema der Konferenz war leistbares Wohnen. Auf dem Areal des Nordwestbahnhofs entstehen bis 2025 rund 6.500 neue Wohnungen – ein ganzer Stadtteil mit hoher Lebensqualität sollen entstehen.

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Bürgermeister Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (r.) zeichneten verdiente SPÖ-Mitglieder aus.
Bürgermeister Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (r.) zeichneten verdiente SPÖ-Mitglieder aus.
rene_wallentin

Grätzl aufgewertet

Gleichzeitig sollen auch bestehende Grätzl weiter aufgewertet werden. Als Beispiele nannte Ludwig den neugestalteten Maria-Restituta-Platz am Wiener Handelskai, der mehr Grünflächen und Platz zum Verweilen bietet, sowie die Begrünung der Jägerstraße.

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Gesundheitsversorgung stärken

Ein weiterer Schwerpunkt war die Gesundheitsversorgung. Diese soll für alle Wiener rasch und möglichst wohnortnah erreichbar sein. Dafür wolle man sich in ganz Wien einsetzen.

Mitglieder ausgezeichnet

Neben den politischen Themen standen auch Ehrungen auf dem Programm. Insgesamt wurden sieben Victor-Adler-Plaketten verliehen. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung der SPÖ. Ludwig gratulierte den Ausgezeichneten zu ihrem langjährigen Engagement und bedankte sich bei den SPÖ-Mitgliedern für ihren Einsatz im Bezirk Wien-Brigittenau.

pet, 08.11.2026, 16:16
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