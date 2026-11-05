i Papai BV21 Parkplatznot ist groß "Bewohner entlasten": Floridsdorf prüft Anrainerparken Gute Nachrichten für Autofahrer in Floridsdorf: In Jedlesee könnten bald bis zu 30 Prozent der Parkplätze für Anrainer reserviert werden. Von Wien Heute 05.11.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Parkplatzsuche in Wien-Floridsdorf könnte für viele Anrainer bald einfacher werden. Eine Untersuchung der MA 46 zeigt jetzt, dass in Jedlesee die Voraussetzungen für eigene Anrainerparkzonen erfüllt sind. Damit ist eine wichtige Hürde für die Einführung der neuen Parkregelung genommen.

Seit der Einführung des flächendeckenden Parkpickerls im Jahr 2022 hatte sich die Parksituation zunächst entspannt. Mittlerweile wird es für viele Bewohner aber wieder schwieriger, einen freien Stellplatz zu finden.

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Geduldsprobe für Lenker

Ein Grund dafür sind Firmenfahrzeuge, die über eine wienweit gültige Parkberechtigung verfügen. Besonders am Abend wird die Suche nach einem Parkplatz in Wohnungsnähe für viele Autofahrer zur Geduldsprobe.

30 Prozent der Parkplätze für Anrainer

Bereits im Februar hatte die SPÖ Floridsdorf deshalb einen Antrag auf Prüfung eigener Anrainerparkzonen in Jedlesee eingebracht. Die MA 46 beauftragte daraufhin die Firma trafility mit einer Stellplatz- und Auslastungserhebung.

Voraussetzungen erfüllt

Das Ergebnis: Im gesamten untersuchten Gebiet sind die fachlichen Voraussetzungen für die Einrichtung solcher Parkzonen erfüllt. Nach den bisherigen Plänen könnten künftig bis zu 30 Prozent der Stellplätze ausschließlich für berechtigte Anrainer reserviert werden. Die Regelung würde rund um die Uhr gelten. Nach einer einjährigen Einführungsphase soll überprüft werden, ob sich die Maßnahme bewährt hat.

Bezirkschef Papai will Bewohner entlasten

Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) zeigt sich über das Untersuchungsergebnis erfreut. Er kennt die Beschwerden der betroffenen Bewohner. "Wer nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, möchte nicht endlos durch sein Grätzl fahren müssen, um einen Parkplatz zu finden", erklärt Papai.

Gerade aus Jedlesee habe es immer wieder Beschwerden gegeben, weil Bewohner kaum noch einen Stellplatz in der Nähe ihrer Wohnung finden würden. "Das Ergebnis liegt jetzt vor und bestätigt, dass die Voraussetzungen hier gegeben sind", so der Bezirkschef.

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Parkzonen noch nicht fix

Damit sei man auch einer möglichen Umsetzung solcher Parkzonen in anderen Teilen Floridsdorfs einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Fix ist die Einführung allerdings noch nicht. Die Untersuchung bestätigt vorerst nur, dass die fachlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Ein konkreter Starttermin für die neuen Anrainerparkzonen wurde noch nicht genannt.