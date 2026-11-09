Wiener Berufsrettung holt sich erneut Top-Auszeichnung

Die Wiener Berufsrettung darf jubeln: Nach 2020 und 2023 hat die Rettungsleitstelle auch heuer wieder die strengen Kriterien der International Academies of Emergency Dispatch (IAED) erfüllt. Damit darf sie erneut den Titel "Accredited Center of Excellence" tragen.
Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ließ es sich nicht nehmen, persönlich in der Leitstelle vorbeizuschauen. "Als einzige deutschsprachige Hauptstadt mit dieser Auszeichnung können wir auf die Leistungen unserer Berufsrettung besonders stolz sein", betonte Hacker.
In der Wiener Rettungsleitstelle laufen die Fäden bei medizinischen Notfällen zusammen. Von hier aus werden sowohl die Einsatzfahrzeuge der Berufsrettung als auch jene der privaten Rettungsorganisationen zu den Einsatzorten geschickt.
Die Zahlen zeigen, wie viel Arbeit dahintersteckt: Täglich gehen mehr als 1.100 Notrufe ein, im Jahr sind es über 380.000. Insgesamt führen die Mitarbeiter mehr als eine Million Telefonate jährlich.
Wer in Wien den Rettungsnotruf wählt, landet bei erfahrenen Profis. Alle Disponenten haben selbst jahrelang im Rettungsdienst gearbeitet. Am Telefon stellen sie gezielte Fragen nach einem internationalen Protokoll.
"Hohe Qualitätsstandards sind in solchen Momenten kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger und konsequenter Arbeit", erklärt Rainer Gottwald, Leiter der Berufsrettung Wien. Für ihn ist die erneute internationale Anerkennung vor allem ein Verdienst jener Mitarbeiter, die täglich am Notruftelefon im Einsatz sind.