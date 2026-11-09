i Patrick Glaninger (Leiter der Wiener Rettungsleitstelle), Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) und Rainer Gottwald (Leiter der Berufsrettung Wien) Stadt Wien/David Bohmann Über 1.100 Notrufe täglich Wiener Berufsrettung holt sich erneut Top-Auszeichnung Die Wiener Rettungsleitstelle wurde zum dritten Mal in Folge international ausgezeichnet. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gratulierte persönlich. Von Wien Heute 09.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Berufsrettung darf jubeln: Nach 2020 und 2023 hat die Rettungsleitstelle auch heuer wieder die strengen Kriterien der International Academies of Emergency Dispatch (IAED) erfüllt. Damit darf sie erneut den Titel "Accredited Center of Excellence" tragen.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ließ es sich nicht nehmen, persönlich in der Leitstelle vorbeizuschauen. "Als einzige deutschsprachige Hauptstadt mit dieser Auszeichnung können wir auf die Leistungen unserer Berufsrettung besonders stolz sein", betonte Hacker.

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Mehr als 1.100 Notrufe täglich

In der Wiener Rettungsleitstelle laufen die Fäden bei medizinischen Notfällen zusammen. Von hier aus werden sowohl die Einsatzfahrzeuge der Berufsrettung als auch jene der privaten Rettungsorganisationen zu den Einsatzorten geschickt.

Auszeichnung für die Einsatzzentrale der Berufsrettung Wien i ?

Die Zahlen zeigen, wie viel Arbeit dahintersteckt: Täglich gehen mehr als 1.100 Notrufe ein, im Jahr sind es über 380.000. Insgesamt führen die Mitarbeiter mehr als eine Million Telefonate jährlich.

Jahrelange Erfahrung am Notruftelefon

Wer in Wien den Rettungsnotruf wählt, landet bei erfahrenen Profis. Alle Disponenten haben selbst jahrelang im Rettungsdienst gearbeitet. Am Telefon stellen sie gezielte Fragen nach einem internationalen Protokoll.

Die Bilder des Tages i ?

"Hohe Qualitätsstandards"

"Hohe Qualitätsstandards sind in solchen Momenten kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger und konsequenter Arbeit", erklärt Rainer Gottwald, Leiter der Berufsrettung Wien. Für ihn ist die erneute internationale Anerkennung vor allem ein Verdienst jener Mitarbeiter, die täglich am Notruftelefon im Einsatz sind.