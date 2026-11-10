i Bildungs-Stadträtin Bettina Emmerling (Neos) sieht Erfolg bei der Deutschförderung. Helmut Graf, iStock (Symbolbild) Neue Zahlen Fast jeder fünfte Volksschüler hat Deutschprobleme Die Zahl der Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen ist in Wien deutlich gesunken. Dennoch sind rund 18 Prozent der Volksschüler betroffen. Von Wien Heute 10.11.2026, 07:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weniger Kinder mit Deutsch-Problemen an Wiens Schulen! Die Zahl der außerordentlichen Schüler an öffentlichen Pflichtschulen ist im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent gesunken. Mit Stichtag 1. Oktober 2026 wurden insgesamt 15.174 Kinder und Jugendliche mit diesem Status unterrichtet.

Das entspricht rund 13 Prozent aller Schüler an öffentlichen Pflichtschulen. Laut aktuellen Zahlen aus dem Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) ist das der niedrigste Stand seit dem Schuljahr 2021/22. Im Vorjahr waren noch 18.284 Schüler als außerordentlich eingestuft. Damit ist die Zahl innerhalb eines Jahres um 3.110 zurückgegangen, wie die APA berichtet.

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Anteil außerordentlicher Volksschüler gesunken

Besonders auffällig ist die Entwicklung an den Volksschulen. Dort sank der Anteil der außerordentlichen Schüler von rund 21 auf 18 Prozent. Damit kann allerdings weiterhin fast jedes fünfte Volksschulkind dem regulären Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen.

Noch deutlich höher ist der Anteil bei den Schulanfängern. Im vergangenen Schuljahr hatte beinahe die Hälfte der Erstklassler einen außerordentlichen Status. Als außerordentlich gelten Kinder, die beim verpflichtenden Sprachtest MIKA-D nicht ausreichend Deutschkenntnisse nachweisen können. Sie erhalten spezielle Deutschförderung und können bis zu zwei Jahre in diesem Status unterrichtet werden.

Emmerling sieht Erfolg bei Deutschförderung

Die aktuellen Zahlen zeigen in mehreren Schularten einen Rückgang. An den Mittelschulen beträgt das Minus 37 Prozent, an den Polytechnischen Schulen 42 Prozent. Insgesamt wurden im Schuljahr 2025/26 noch 18.284 außerordentliche Schüler an Wiens öffentlichen Pflichtschulen gezählt. Ein Jahr zuvor waren es 18.898. Der Rückgang hat sich damit zuletzt deutlich beschleunigt.

Für Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) zeigen die aktuellen Zahlen in die richtige Richtung. Die Schulen würden vor allem durch den Stopp des Familiennachzugs für anerkannte Flüchtlinge und eine konsequente Deutschförderung entlastet. Besonders wichtig sei der Rückgang in den Volksschulen. Kinder, die von Beginn an dem Unterricht folgen können, hätten bessere Voraussetzungen für ihre weitere Bildungslaufbahn.

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Kostenlose Sommer-Deutschkurse

Gleichzeitig teilt Emmerling gegen den Koalitionspartner ÖVP auf Bundesebene aus. "Diesen Erfolg hätten wir schon viel früher haben können, hätte die ÖVP im Bildungsministerium nicht jahrelang gebremst", kritisiert sie gegenüber der APA.

Als positive Maßnahmen nennt die Bildungsstadträtin unter anderem die kostenlosen Sommer-Deutschkurse für Schulanfänger in Wien, die bundesweite Sommerschulpflicht für Kinder mit Deutschförderbedarf sowie zusätzliches Förderpersonal. Damit die Zahlen weiter sinken, fordert Emmerling eine "faire Verteilung der Integrationslast auf alle Bundesländer".

Stopp des Familiennachzuges

Die Wiener ÖVP sieht die Entwicklung hingegen als Erfolg ihrer eigenen Politik. Klubobmann und Bildungssprecher Harald Zierfuß führt den Rückgang vor allem auf den von der Bundesregierung beschlossenen Stopp des Familiennachzugs zurück.

"Wir haben bereits im Juni darauf hingewiesen, dass sich die Situation beim Deutschförderbedarf in Wiens Schulen Dank dem Stopp des Familiennachzugs verbessern wird. Die aktuellen Zahlen bestätigen, dass unsere Forderungen und Maßnahmen richtig sind. Es ist daher bemerkenswert, wenn sich die Neos nun mit fremden Federn der ÖVP-Innenminister schmücken wollen", so Zierfuß in einer Aussendung.

60 Prozent der betroffenen Kinder hier geboren

Trotz des Rückgangs sieht die Volkspartei weiterhin massive Probleme bei der Deutschförderung. Besonders alarmierend sei, dass viele Kinder trotz jahrelangen Kindergartenbesuchs bei Schuleintritt nicht ausreichend Deutsch sprechen würden. Laut Zierfuß waren im Schuljahr 2025/26 rund 60 Prozent der außerordentlichen Schulanfänger bereits in Österreich geboren und hatten mehr als zwei Jahre einen Kindergarten besucht.

"Wir erwarten gespannt die Detailzahlen zu den Schulanfängern im heurigen Schuljahr. 2025/26 waren schließlich 60 Prozent der außerordentlichen Schulanfänger bereits in Österreich geboren und haben mehr als zwei Jahre einen Kindergarten besucht. Das massive Deutschförderproblem an Wiens Kindergärten ist nach wie vor nicht gelöst. Hier dürfen wir keinesfalls lockerlassen und müssen konsequent in die Deutschförderung im Kindergarten investieren", kritisiert Zierfuß.