i Die ÖVP kritisiert, dass bei manchen Feiern offenbar bewusst auf christliche Inhalte verzichtet wird. Sabine Hertel, iStock (Symbolbild) Im Kindergarten Laternenfest wird Sternenfest – ÖVP läuft Sturm In Kindergärten sorgt die Umbenennung des Martinsfestes für Aufregung. Statt eines Laternenfestes wird mancherorts ein "Sternenfest" gefeiert. Von Wien Heute 09.11.2026, 12:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 11. November wird traditionell der heilige Martin gefeiert. In vielen Wiener Kindergärten ziehen Kinder mit selbst gebastelten Laternen durch die Straßen, singen Lieder und erinnern an die Geschichte des heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt haben soll.

Doch nicht überall wird das Fest noch unter seinem traditionellen Namen gefeiert. Wie die Wiener ÖVP berichtet, hätten sich auch heuer wieder enttäuschte Eltern gemeldet, weil in ihrem Kindergarten aus dem beliebten Laternenfest ein "Sternenfest" geworden sei.

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Verzicht auf christliche Inhalte

Besonders stößt sich die Volkspartei daran, dass bei den Feiern offenbar bewusst auf christliche Inhalte verzichtet wird. Laut einer von der ÖVP zitierten Kindergartenleitung werde auf eine "religiöse Bezugnahme" ausdrücklich "bewusst verzichtet", damit sich alle Kinder "willkommen" fühlen.

Für die Wiener ÖVP ist das ein falsches Signal. Sie sieht darin eine zunehmende Verdrängung traditioneller österreichischer Feste aus den Bildungseinrichtungen. Dabei gehe es nicht nur um den Martinstag. Auch Nikolaus-, Weihnachts- und Osterfeiern würden laut ÖVP immer wieder in Sternen-, Winter-, Lichter- oder Frühlingsfeste umbenannt.

Traditionelle Feste verschwinden zunehmend

Als weiteres Beispiel führt die Volkspartei eine Volksschule im 9. Wiener Gemeindebezirk an. Dort sei in der Vergangenheit eine Nikolausfeier durch ein Sternenfest ersetzt worden. Die damalige Direktorin habe dies laut Darstellung der ÖVP damit begründet, dass sie "die neuen Österreicher nicht verwirren wollte".

Die Volkspartei kritisiert, dass damit aus Rücksicht auf unterschiedliche religiöse Hintergründe traditionelle Feste zunehmend aus dem Schul- und Kindergartenalltag verschwinden würden. Für Wiens ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß ist die Entwicklung nicht akzeptabel.

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ÖVP: "Falsch verstandene Toleranz"

"Das ist vollkommen falsch verstandene Toleranz. Kinder sollen in Kindergärten und Schulen unsere christlich geprägten Traditionen, Bräuche und Feste kennenlernen – unabhängig von ihrem eigenen religiösen Hintergrund. Es geht nicht um Missionierung, sondern um kulturelle Bildung und die Vermittlung jener Werte, die unsere Gesellschaft prägen. Wer die eigene Kultur versteckt oder verleugnet, darf sich über fehlende Orientierung nicht wundern", so Figl und Zierfuß.

Aus Sicht der Volkspartei stehen Feste wie Martini, Nikolaus, Weihnachten und Ostern für Nächstenliebe, Mitgefühl, Dankbarkeit und Solidarität. Diese Werte sollten allen Kindern vermittelt werden – unabhängig davon, welcher Religion sie angehören.

ÖVP will Antrag im Gemeinderat einbringen

"Diese Feste stärken das Gemeinschaftsgefühl und geben Kindern Orientierung. Unsere Traditionen müssen in Kindergärten und Schulen gelebt und weitergegeben werden, statt sie aus falsch verstandener Toleranz umzubenennen oder zu verdrängen. Wer in Österreich lebt, soll unsere Werte und Traditionen kennen und respektieren. Wir werden dazu im nächsten Gemeinderat erneut einen Beschlussantrag einbringen", kündigen Figl und Zierfuß an.

Besonders in Kindergärten und Volksschulen wird der Martinstag traditionell mit Laternenumzügen, Liedern und gemeinsamem Feiern begangen. "Heute" fragte bei der MA 10 (Kindergärten) nach, wie das Thema in den städtischen Kindergärten gehandhabt wird: "Auch heuer wird rund um den 11.11. das Laternenfest gefeiert – dieser Begriff ist in den städtischen Kindergärten gebräuchlich." Bei der Vorbereitung und während der Feiern seien die Kinder aktiv miteingebunden und können wichtige Erfahrungen in der Gemeinschaft der Gruppe erleben, so die MA 10.