i Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mahnt anlässlich des 70. Jahrestags des Ungarischen Volksaufstands zum Schutz von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie. Sabine Hertel (Archiv) Gast aus Budapest Ludwig warnt – Demokratie ist nicht selbstverständlich Beim Besuch von Budapests Stadtchef Gergely Karácsony erinnert Bürgermeistern Ludwig an den Ungarn Aufstand von 1956, mahnt zum Schutz der Demokratie. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Kranz für die Opfer von 1956, eine Mahnung an die Gegenwart: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) empfängt am Montag seinen Budapester Amtskollegen Gergely Karácsony. Der Besuch verbindet historisches Gedenken mit Gesprächen über die gemeinsame Zukunft.

Gedenken an Volksaufstand

Vor 70 Jahren schlugen sowjetische Truppen den Ungarischen Volksaufstand militärisch nieder. Rund 180.000 Ungarn fanden damals in Österreich Zuflucht, viele davon in Wien. Ludwig erinnert sich an die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Die Ereignisse hätten eine besondere Verbindung zwischen beiden Ländern geschaffen, die bis heute in persönlichen Erinnerungen und Familiengeschichten weiterlebt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ludwig warnt vor Gleichgültigkeit

"Freiheit, Menschenwürde, Demokratie und Zusammenhalt sind keine Selbstverständlichkeiten", betont Ludwig. Die Geschichte von 1956 sei ein Auftrag, diese Werte zu schützen und nicht gleichgültig zu bleiben, wenn Menschenrechte und demokratische Grundwerte bedroht werden.

Bei einem bilateralen Gespräch geht es auch um die weitere Zusammenarbeit der Hauptstädte. Grundlage dafür ist ein bestehendes Kooperationsabkommen, das den Austausch bei Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt, Kultur und Bildung ermöglicht.

Gemeinsame Herausforderungen

Beide Metropolen stehen laut Ludwig vor ähnlichen Herausforderungen und könnten voneinander lernen. "Man könnte sagen: Wir sind zwei Städte wie Geschwister", erklärt er. Trotz unterschiedlicher Entwicklungen würden Wien und Budapest einander eng verbunden bleiben.

Die Bilder des Tages i ?

Fotoausstellung zeigt Wandel der Städte

Am Montagabend wird im Wiener Ringturm die Ausstellung "Global Cities: Wien - Budapest, Stadträume der Wendezeiten 1970-2026" eröffnet. Vergleichende Fotografien zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Stadtentwicklung seit den 1970er-Jahren.

Die Schau bildet den Abschluss einer dreiteiligen Reihe des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Nach Ausstellungen zur Gründerzeit 2015 und zum 20. Jahrhundert 2018 stehen nun die Veränderungen bis zur Gegenwart und die Herausforderungen moderner Großstädte im Mittelpunkt.