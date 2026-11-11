i Holocaust-Überlebende Gabriele Keenaghan erhielt an ihrem 100. Geburtstag ihre österreichische Staatsbürgerschaft zurück. AJR_Adam Soller Bewegender 100. Geburtstag Mit 12 vor Nazis geflohen: Jetzt wieder Österreicherin 1939 musste Gabriele Keenaghan aus Wien fliehen. An ihrem 100. Geburtstag bekam die Holocaust-Überlebende nun die Staatsbürgerschaft zurück. Von Angela Sellner 11.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Holocaust-Überlebende Gabriele Keenaghan hat am Dienstag (10. November) – exakt an ihrem 100. Geburtstag – ihre österreichische Staatsbürgerschaft zurückerhalten.

Österreichs Botschafter Bernhard Wrabetz überreichte ihr den Bescheid persönlich in London.

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Mit 12 vor den Nazis geflohen

Die gebürtige Wienerin war 1939 im Alter von nur zwölf Jahren mit einem Kindertransport nach Großbritannien geflohen. Nach dem Einmarsch der Nazis in Österreich war ihre jüdische Familie brutaler Verfolgung ausgesetzt. Ihr Vater wurde später im Vernichtungslager Kulmhof ermordet.

Keenaghan baute sich in Großbritannien ein neues Leben auf, arbeitete als Kinderbetreuerin, Lehrerin und Schulleiterin. Über Jahrzehnte setzte sie sich dafür ein, dass die Gräuel des Holocaust nicht in Vergessenheit geraten. 2019 wurde sie dafür mit der British Empire Medal ausgezeichnet.

Rückkehr nach Wien

Erst im Sommer 2026 kehrte die mittlerweile 99-Jährige mit ihrer Familie nach Wien zurück. Dabei besuchte sie erstmals seit ihrer Flucht den Westbahnhof. Genau dort hatte sie sich 1939 von ihrer Großmutter verabschieden müssen.

Nun, 87 Jahre später, ist ihr lang gehegter Lebenswunsch Wirklichkeit geworden. "Ich bin dankbar, mich wieder Österreicherin nennen zu dürfen", erklärte Keenaghan. Das Unrecht der Vergangenheit könne nichts ungeschehen machen. Die Rückgabe der Staatsbürgerschaft sei für sie aber "eine willkommene Geste der Wiedergutmachung". Dieser Geburtstag sei "aus vielen Gründen ein ganz besonderer".

Gabriele Keenaghan und Botschafter Bernhard Wrabetz. AJR/Adam Soller

„Was mir und anderen Juden während des Holocaust genommen wurde, lässt sich durch nichts ersetzen. Doch die Rückgabe meiner österreichischen Staatsbürgerschaft ist eine willkommene Geste der Wiedergutmachung.“ Gabriele Keenaghan Holocaust-Überlebende

Meinl-Reisinger tief berührt

Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) zeigte sich bewegt. "Gabriele Keenaghan ist eine bewundernswerte Frau, die schon sehr früh Schreckliches erleben musste", erklärte sie.

"Das Leid, das ihr und ihrer Familie zugefügt wurde, lässt sich durch nichts aufwiegen. Dass Österreich ihr an ihrem 100. Geburtstag, die Staatsbürgerschaft zurückgibt, ist dennoch eine zutiefst bedeutsame Geste", so Meinl-Reisinger. Sie sei Keenaghan von Herzen dankbar, "dass sie unsere ausgestreckte Hand annimmt."

„Gabriele Keenaghans Geschichte ist unser Auftrag: Nie wieder darf Antisemitismus Platz in unserer Gesellschaft haben.“ Beate Meinl-Reisinger Außenministerin (Neos)

Staatssekretär Sepp Schellhorn (Neos) dankte Keenaghan, "dass sie trotz ihrer tragischen Familiengeschichte ihr Leben der Erinnerungsarbeit und dem Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus gewidmet hat." In der jüdischen Tradition heiße es: "Die Welt ruht auf Güte." "Gabriele Keenaghan hat uns gezeigt, was es bedeutet, diesen Gedanken mit Leben zu erfüllen", so Schellhorn.

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Gedenkveranstaltung

Die Übergabe der Staatsbürgerschaftsurkunde fand bei einer Gedenkveranstaltung für die Novemberpogrome 1938 in einer Londoner Synagoge statt. Keenaghans Kinder und ihre Enkelin waren dabei.