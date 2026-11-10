i Ein Beamter der Bereitschaftseinheit BE scannt die Finger einer Person mit dem Handy. APA-Images / APA / MAX SLOVENCIK Neue Identitätskontrollen Polizei-Scanner prüfen dich komplett in wenigen Minuten Mobile Fingerabdruckscanner sollen der Polizei Identitätskontrollen erleichtern. Seit Mitte Oktober sind die Geräte österreichweit im Einsatz. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 19:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Polizei setzt bei Kontrollen am Salzburger Hauptbahnhof auf eine neue Technik: Mobile Fingerabdruckscanner sollen die Identität kontrollierter Personen innerhalb weniger Minuten feststellen. Seit Mitte Oktober 2026 steht das System österreichweit zur Verfügung. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) machten sich am Dienstag bei einer Schwerpunktkontrolle ein Bild vom Einsatz.

Die Geräte wurden vom Bundeskriminalamt gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) entwickelt. Sie ermöglichen es Polizisten, Fingerabdrücke direkt vor Ort zu erfassen und mit vorhandenen Daten abzugleichen. Dadurch sollen Identitäten rascher überprüft und gesuchte Personen oder Wiederholungstäter leichter erkannt werden. In Salzburg können laut Innenministerium alle 2.096 Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektion auf die Technologie zugreifen.

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Kontrollen am Hauptbahnhof werden fortgesetzt

Bei der Aktion am Salzburger Hauptbahnhof standen die Bekämpfung illegaler Migration und der Schlepperkriminalität im Mittelpunkt. Karner kündigte an, Schwerpunktkontrollen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten fortzusetzen. Die mobilen Scanner sollen die Arbeit der Fremdenpolizei dabei unterstützen.

Auch das Bahnhofsviertel bleibt laut Karner und Edtstadler ein Schwerpunkt der Polizeiarbeit. Die Landeshauptfrau verwies auf die geplante Aufwertung des Umfelds durch das neue Landesdienstleistungszentrum (LDZ). Dort sollen rund 1.400 Bedienstete arbeiten. Zusätzlich werde die Zahl der Menschen steigen, die wegen Amtswegen das Gebäude aufsuchen. Das könne auch das Sicherheitsgefühl am Bahnhofsvorplatz verbessern.

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Innenministerium verweist auf Rückgang bei Aufgriffen

Karner führte den Rückgang der illegalen Migration auf ein Maßnahmenpaket zurück. Dazu zählten der Grenzschutz und gezielte Kontrollen an Verkehrsknotenpunkten.

Als Beispiel nannte er das Burgenland: Während in der Kalenderwoche 41 des Jahres 2022 noch rund 3.700 Menschen nach illegaler Einreise aufgegriffen worden seien, habe es in der vergangenen Woche im gesamten Bundesland nur einen solchen Aufgriff gegeben.

Die Zahlen stammen aus der Darstellung des Innenministeriums. Eine nähere Aufschlüsselung oder unabhängige Einordnung der Entwicklung enthält die Aussendung nicht.