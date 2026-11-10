i Ab 2027 gelten bei FinanzOnline neue Regeln. istock Neue Regeln ab 2027 Diese FinanzOnline-Zugänge werden schon bald ungültig Ab 2027 gelten bei FinanzOnline neue Regeln. Die ID Austria wird zum Standard, bisherige Zugangsdaten laufen schrittweise aus. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 08:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Nutzer von FinanzOnline stehen Änderungen bevor. Ab 2027 gelten neue Regeln für die Anmeldung im Steuerportal. Auch bei der Übermittlung von Anträgen an das Finanzamt müssen künftig strengere Vorgaben eingehalten werden.

Mit 1. Jänner 2027 tritt eine neue FinanzOnline-Verordnung in Kraft. Sie ersetzt die bisherigen Bestimmungen aus dem Jahr 2006. Künftig soll die ID Austria zum Standard für den Einstieg werden, wie die Plattform "finanz.at" berichtet.

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Alte Zugangsdaten laufen aus

Privatpersonen erhalten ab 2027 nur noch in Ausnahmefällen neue klassische Zugangsdaten, etwa wenn die Nutzung der ID Austria nicht möglich oder unzumutbar ist.

Bereits bestehende Zugänge sollen ab 1. Oktober 2029 deaktiviert werden, sofern keine Ausnahme vorliegt. Laut Steuerberatern kann das auch früher passieren, wenn das Finanzamt von einer vorhandenen ID Austria erfährt.

Alternativ bleibt die Anmeldung mit einer anerkannten elektronischen Identität aus einem anderen EU-Land oder mit Zugangsdaten samt zweitem Sicherheitsfaktor möglich. Die Anmeldung per Fax entfällt.

Bis zu 700 Euro Strafe drohen

Auch bei Eingaben an das Finanzamt gibt es Änderungen. Für rund 130 Anliegen müssen künftig die jeweils vorgesehenen Funktionen in FinanzOnline verwendet werden.

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Wer trotz schriftlicher Aufforderung wiederholt einen falschen Übermittlungsweg nutzt, riskiert eine Mutwillensstrafe von bis zu 700 Euro. Betroffen sind vor allem verpflichtende elektronische Eingaben. Der Steuerausgleich bleibt weiterhin auch auf Papier möglich.

Das sollten Betroffene wissen

Die ID Austria ist kostenlos und kann ab 14 Jahren unter anderem bei Passbehörden, vielen Gemeinden oder nach Terminvereinbarung beim Finanzamt beantragt werden.

Für die spätere Nutzung ist kein Smartphone zwingend erforderlich. Alternativ kann ein FIDO-Sicherheitsschlüssel um rund 30 bis 70 Euro verwendet werden.

Arbeitnehmer und Pensionisten mit ausschließlich entsprechenden Einkünften können zudem seit Jänner 2026 eine Vertrauensperson kostenlos mit ihren FinanzOnline-Angelegenheiten betrauen.