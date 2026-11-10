i Arnold Schwarzenegger mit einem T-Shirt seiner Kollektion "Pump for the Planet". Schwarzenegger Climate Initiative Schatzsuche mit Schwarzenegger Arnie versteckt Geschenke – ganz Wien darf suchen Arnold Schwarzenegger versteckt drei Taschen voller Überraschungen in Wien. Ab 18. November gibt's erste Hinweise. Es geht auch um Klimaschutz. Von Angela Sellner 10.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Arnold Schwarzenegger (79) hat sich für seine Fans in Wien etwas Besonderes einfallen lassen. Der Hollywoodstar schickt die Wiener auf eine Schnitzeljagd durch die Bundeshauptstadt. An drei geheimen Orten werden Taschen voller Überraschungen versteckt. Wer sie finden will, muss allerdings die richtigen Hinweise entschlüsseln.

Die Aktion steht ganz im Zeichen von Schwarzeneggers Umweltkampagne "Pump for the Planet" und seines neuen Weihnachtsfilms "The Man with the Bag".

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"Findet Arnolds Tasche"

Unter dem Motto "Findet Arnolds Tasche!" werden an drei verschiedenen Orten in Wien Taschen mit Produkten aus Schwarzeneggers Kollektion versteckt. Darunter sind T-Shirts, Hoodies mit dem Spruch "You Can Call Me Schnitzel", steirisches Kürbiskernöl namens "PUMPkin Oil" und Stofftaschen mit der Aufschrift "I'll be bag" – eine Anspielung auf Arnies legendäres Filmzitat.

Der erste Hinweis auf das Versteck wird am 18. November im kostenlosen "Pump for the Planet"-Newsletter veröffentlicht. Wer bei der Schatzsuche mitmachen möchte, kann sich unter schwarzeneggerclimate.substack.com/subscribe anmelden. Weitere Hinweise sollen in den kommenden Wochen folgen.

Neuer Weihnachtsfilm

Die Idee zur Schnitzeljagd kommt nicht von ungefähr. Am 2. Dezember erscheint Schwarzeneggers neuer Weihnachtsfilm "The Man with the Bag" auf Prime Video.

Darin spielt der gebürtige Steirer den Weihnachtsmann, dem sein magischer Geschenkesack gestohlen wird. Gemeinsam mit einem Meisterdieb, gespielt von "Reacher"-Star Alan Ritchson, versucht er, Weihnachten zu retten.

In Wien läuft die Geschichte nun gewissermaßen umgekehrt: Statt einen gestohlenen Sack zu suchen, sollen die Fans Arnolds versteckte Taschen aufspüren.

"Fang an, etwas zu tun!"

"Arnold hat schon immer ein Talent dafür gehabt, ernste Themen mit einer ordentlichen Portion Humor zu verbinden", sagt Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative: "Genau diesen Gedanken greifen wir mit unserer Schatzsuche auf: Wir wollen nicht nur für Spaß und Spannung sorgen, sondern auf spielerische Weise auch auf Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen.“

Die Bilder des Tages i ?

"Ich sage immer: Hör auf zu jammern und fang an, etwas zu tun! ", so Schwarzenegger. Das gilt beim Training genauso wie beim Umweltschutz. Mit Pump for the Planet wollen wir Menschen motivieren, selbst aktiv zu werden. Und wer sagt eigentlich, dass man dabei keinen Spaß haben darf?“