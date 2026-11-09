i Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Gespräch mit Gastgeber Thomas Prantner "Heute" Ex-Kanzler ganz persönlich "Bedauere ich": Kurz enthüllt vor Hofer FPÖ-Geheimnis Sebastian Kurz war Montagabend zu Gast bei Business-Talk von Thomas Prantner. Er verriet dem Ex-ORF-Direktor, warum er nun seinen Anwalt einschaltete. Von Clemens Oistric 09.11.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er bringt PR-mäßig noch immer PS auf die Straße: Montagabend war Ex-Kanzler Sebastian Kurz (40) Gast im "Audi House of Progress" in der Wiener City.

Bei seinem 38. "C3-Business Talk" plauderte Ex-ORF-Technikdirektor Thomas Prantner mit Kurz über sein neues Leben als Unternehmer. Das lockte prominente Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien in die Innenstadt. Erstmals war mit Ingrid Thurnher die amtierende ORF-Intendantin bei der Eventreihe anwesend.

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Israel-Botschafter vor Ort

Angesichts seiner neuen Tätigkeit als Mitbesitzer des israelischen Cybersecurity-Unternehmens "Dream" hatte das Gespräch einen großen Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz – und deren Chancen und Risiken. Selbst David Roet, israelischer Botschafter in Wien, ließ sich den Event nicht entgehen. Entsprechend hoch waren auch die Sicherheitsvorkehrungen.

Neben dem Besuch des Spitzen-Diplomaten freute sich Kurz ganz besonders, dass Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer im Publikum Platz genommen hatte – Infrastrukturminister in Kurz' erster Legislaturperiode. Dass die Koalition mit den Freiheitlichen am Ibiza-Video zerschellt ist, "bedauere ich nach wie vor".

„Wir hatten damals mit der FPÖ einen guten Lauf.“ Sebastian Kurz Bundeskanzler a.D.

Der Ex-Kanzler: "Wir haben damals eine andere Richtung vorgegeben – in der Migrations-, in der Budget und der Steuerfrage." ÖVP und FPÖ hätten einen Budgetüberschuss erzielt und Familien entlastet. Kurz: "Wir hatten einen guten Lauf!"

Da nickte Hofer, der in der zweiten Reihe neben dem blauen Mandatar Markus Tschank Platz genommen hatte.

Mit den Grünen? "War's schwieriger ..."

Und die spätere Zusammenarbeit mit den Grünen? "Die war schwieriger", so der "Dream"-Mitgründer diplomatisch. Der Umstieg vom Kanzleramt ins Unternehmertum sei ihm anfangs "extrem schwergefallen". "Es war eine Riesen-Umstellung für mich, der große Strukturen gewöhnt war, und hat gedauert, bis ich wieder das Gefühl hatte, ich bekomme die PS wieder auf den Boden."

Viel lieber spricht Kurz aber über das Jetzt. Die Welt verändere sich durch KI so schnell, "das Tempo, das die Politik vorgeben müsste, hat sich ins Unermessliche gesteigert", meint der zweifache Familienvater. Und: "Es ist so viel im Umbruch, der private Sektor agiert viel schneller als der öffentliche Bereich imstande sein wird." Es würde ihn laut eigener Aussage "wundern, wenn Technologie in 20 Jahren weniger relevant wäre als heute".

„Es war großartig, ich habe viel gelernt. Aber in die Innenpolitik zieht's mich nicht mehr.“

Israels Botschafter Roet und ORF-Chefin Thurnher lauschten Kurz. "Heute"

Die Frage aller Fragen durfte ebenso nicht fehlen: Will er zurück in die Politik? Kurz: "Ich habe lange Innenpolitik gemacht, ich habe es gerne gemacht und ich hoffe, ich habe es auch gut gemacht. Es war großartig, ich habe viel gelernt. Aber dahin zieht's mich nicht mehr."

Viele prominente Gesichter

Gereicht wurden Sekt aus der Hauptstadt, Bier aus Kärnten und Sacher-Würfel, die Hotelier Matthias Winkler beigesteuert hat. Mit dabei auch: ÖVP-Urgestein Ingrid Korosec und John-Harris-Mastermind Ernst Minar, der sich die Süßigkeit aber versagte.

Auf der Agenda standen auch das Thema AfD und Brandmauer sowie die im britischen "Telegraph" aufgebrachte Russland-Tangente beim Kurz-Sturz 2021. In dieser Angelegenheit hat Kurz nun seinen Anwalt eingeschaltet, "um Akteneinsicht zu bekommen". Die Geschichte rund um den russische Geheimdienstchef Orlin Roussev und den flüchtigen Wirecard-Manager Marsalek, die an der Operation Kanzlersturz beteiligt gewesen sein sollen, habe er "mit Interesse" verfolgt. Kurz: "Als Betroffener bin ich sehr gespannt, was da herauskommt."

Die Bilder des Tages i ?

Der Ex-Kanzler betonte, bereits ein Verfahren gewonnen zu haben. Zum zweiten wegen Korruptionsvorwürfen sagte er: "Ich bin optimistisch, dass ich das auch noch gewinne."

Kurz sieht "gefährliche Ideologie" wachsen

Gastgeber Prantner befragte den großen Freund Israels auch zum Anschlag der Hamas und den folgenden Krieg. Kurz: "Israel ist unglaublich resilient." Sehr schnell nach dem 7. Oktober habe "eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden". Der langjährige Außenminister: "Da läuft etwas falsch. Es ist notwendig, die Hamas zu bekämpfen." Dahinter stecke eine "gefährliche Ideologie, die auch bei uns wächst".

„Bei Jungen spielt die Mitte keine Rolle mehr.“

Europa schrieb er ins Stammbuch: "Dass falsche Migrationspolitik zu Problemen führt, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Ist es noch aufzuhalten? Nein", bedauerte Kurz und begründete es mit der unterschiedlichen Anzahl an Kindern, die Frauen bekämen.

Politisch ortet er nicht ausschließlich einen Rechtsruck: "Bei Jungen spielt die Mitte keine Rolle mehr. Sie driften nach rechts – oder mit Blick auf Deutschland – nach ganz links."