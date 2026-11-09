i Zahlreiche Spitzenpolitiker waren bei der Kranzniederlegung dabei. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH Warnung vor Antisemitismus Novemberpogrome: Politik gedenkt der NS-Opfer Bei einer Gedenkveranstaltung warnten heimische Spitzenpolitiker vor zunehmendem Antisemitismus. Diesen dürfe man nicht hinnehmen. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 15:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zahlreiche österreichische Spitzenpolitiker nahmen am Montag an der Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauern-Gedenkstätte im Ostarrichipark in Wien-Alsergrund teil. Anlässlich der Erinnerung an die Novemberpogrome 1938 gedachte man gemeinsam den Opfern.

Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen waren auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), zahlreiche Minister und das Nationalratspräsidium in den Personen von Peter Haubner (ÖVP) sowie Doris Bures (SPÖ) vor Ort.

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Deutsch warnt vor Antisemitismus

Auch der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien, Oskar Deutsch, nahm an der Gedenkveranstaltung teil. Im Zuge dessen warnte er erneut vor dem wachsenden Antisemitismus seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023. "Wir sind sehr besorgt", wird Deutsch vom "ORF" zitiert.

Laut dem IKG-Präsidenten sei es beinahe schon Alltag, dass jüdisch aussehende Kinder angestänkert oder gar physisch angegriffen werden. Daher habe das wichtige Gedenken an die Novemberpogrome mittlerweile an Bedeutung gewonnen.

Stocker teilt Sorge

Auch seitens der Bundesregierung wurde mit Sorge auf die aktuellen Entwicklungen geblickt. "Die Novemberpogrome vom 9. und 10. November 1938 stehen für eines der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte", sagte Stocker. Nun würde man feststellen, dass die Antisemitismusfälle in Österreich und ganz Europa wieder ansteigen würden.

Man dürfe es nicht hinnehmen, dass Juden erneut verstärkt mit Hass, Anfeindungen und Bedrohungen konfrontiert werden, so der Kanzler. Er hob die historische Verantwortung Österreichs hervor, an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erinnern und für den Schutz jüdischen Lebens einzutreten.

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"Auftrag an jeden Einzelnen"

"Die Novemberpogrome mahnen uns, wohin Hass und Antisemitismus führen können", sagte der Zweite Nationalratspräsident Haubner. Demnach beginne die Zerstörung der Demokratie schon dort, "wo Menschen entrechtet, ausgegrenzt und ihrer Würde beraubt werden". Für ihn dürfe "Nie wieder" nicht zur "Plattitüde" werden. "Es ist ein Auftrag an jeden Einzelnen von uns, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten und unsere Demokratie zu verteidigen", so Haubner.

Auch die Dritte Nationalratspräsidentin Bures stellte sich gegen jede Form der Menschenfeindlichkeit: "Mit der heutigen Erinnerung an den Weg in die Barbarei des Holocaust geht die Verantwortung aller Demokratinnen und Demokraten einher, auch heute allen Anzeichen von Antisemitismus, Rassismus und Inhumanität entschlossen entgegenzutreten."