i Der Dachverband Wehrhaftes Österreich fordert eine sofortige Verlängerung des Zivildiensts. APA-Images / APA / HARALD SCHNEIDER Wehrdienstreform regt auf Hammer-Forderung – Zivildienst soll 12 Monate dauern Die geplante Wehrdienstreform sorgt weiter für Wirbel. Der Dachverband Wehrhaftes Österreich fordert eine sofortige Verlängerung des Zivildienstes. Von Heute Politik 09.11.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die geplante Reform des Wehr- und Zivildienstes sorgt weiter für Wirbel. Während die Bundesregierung den Wehrdienst verlängern und verpflichtende Milizübungen einführen will, bleibt der Zivildienst vorerst bei neun Monaten.

Erst wenn die Zahl der Grundwehrdiener unter eine bestimmte Grenze fällt, soll er auf elf Monate verlängert werden. Frühestens 2029 könnte diese Regelung greifen.

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Deutliche Verschärfung gefordert

Für die Plattform Wehrhaftes Österreich geht das nicht weit genug. Der Dachverband von 24 wehrpolitischen Vereinen mit rund 250.000 Mitgliedern fordert eine deutliche Verschärfung: Der Zivildienst soll künftig zwölf Monate dauern – und zwar bereits mit Inkrafttreten der Wehrdienstreform.

"Was als Wehrdienstreform begonnen hat, darf nicht als Attraktivierungskonzept für den Zivildienst enden", warnt Brigadier Erich Cibulka, Vorsitzender der Präsidentenkonferenz der Plattform Wehrhaftes Österreich, in einer Aussendung.

Mehr Zivildiener als Soldaten?

Der Dachverband befürchtet, dass sich durch die unterschiedlichen Dienstdauern künftig noch mehr junge Männer für den Zivildienst statt für das Bundesheer entscheiden könnten. Als Warnsignal nennt die Plattform aktuelle Zahlen: Von Jänner bis Oktober 2026 seien die Zivildiensterklärungen im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent gestiegen. Allein im Oktober habe es sogar einen Anstieg um 31,6 Prozent gegeben.

Jeder Wehrpflichtige, der dem Grundwehrdienst verloren gehe, fehle potenziell auch der Miliz – und das über viele Jahre, argumentiert der Dachverband.

Zwölf Monate Zivildienst

Die Plattform fordert deshalb eine verpflichtende Verlängerung des Zivildienstes auf zwölf Monate. Für besonders wichtige Einrichtungen der zivilen Landesverteidigung soll außerdem ein Modell mit zehn Monaten Dienst und zwei Monaten verpflichtenden Wiederholungsübungen geschaffen werden.

Auch die geplante Möglichkeit, Teile des verlängerten Zivildienstes durch ehrenamtliche Tätigkeiten zu ersetzen, lehnt der Dachverband ab.

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Lob für Milizübungen

Die geplante Wiedereinführung verpflichtender Milizübungen wird hingegen ausdrücklich begrüßt. Diese sei ein wichtiger Schritt, um die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres zu verbessern. "Die Rückkehr zu verpflichtenden Milizübungen ist ein wichtiger Durchbruch. Aber die Reform hat ihr Ziel erst erreicht, wenn aus ausgebildeten Soldaten wieder einsatzbereite Verbände werden", erklärt Cibulka.

Allerdings brauche es dafür auch ausreichend ausgebildete Soldaten und zusätzliche verpflichtende Ausbildungszeiten für den Milizkader. Der Dachverband fordert zudem, dass höchstens ein Viertel der jährlichen Grundwehrdiener neun Monate am Stück dienen darf, ohne anschließend zu weiteren Milizübungen verpflichtet zu sein – zumindest so lange, bis die militärische Einsatzorganisation vollständig besetzt ist.