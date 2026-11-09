i Horror-AKW in Tschernobyl – der Schutz-Sarkophag ist schwer beschädigt. iStock Nukleare Sicherheit gefährdet Tschernobyl: Österreich macht 1 Million Euro locker Nach Drohnenangriff ist die Schutzhülle des Atomkraftwerks Tschernobyl beschädigt. Österreich beteiligt sich mit 1 Mio. Euro an den Reparaturkosten. Von Angela Sellner 09.11.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich greift für die nukleare Sicherheit in Europa in die Tasche: Eine Million Euro stellt die Bundesregierung für die Wiederherstellung der beschädigten Schutzhülle des ukrainischen Atomkraftwerks Tschernobyl bereit. Das wurde am Montag (9. November) bei einer internationalen Konferenz in Paris bekannt.

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) vertrat dort Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

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Schwer beschädigt durch Drohne

Hintergrund ist ein russischer Drohnenangriff vom 14. Februar 2025. Dabei wurde die riesige Schutzhülle – auch Sarkophag genannt – über dem 1986 zerstörten Reaktorblock 4 schwer beschädigt.

Der Sarkophag von Tschernobyl Am 26. April 1986 kam es im Reaktor-Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl eine als Super-GAU eingestufte Nuklearkatastrophe. Auslöser war ein aus dem Ruder gelaufener Test, ob dem Reaktor auch bei einem Stromausfall noch genügend eigene Energie für seine Notkühlung zur Verfügung steht. Im Zusammenhang mit dem Vorfall kamen Tausende Menschen ums Leben. In aller Schnelle baute man kurz darauf eine Schutzhülle. In einem jahrelangen Prozess wurde Jahrzehnte später eine neue Schutzhülle um den verunfallten Reaktor gebaut. 2007 wurde der Auftrag dafür erteilt, offiziell in Betrieb genommen wurde die neue Schutzhülle am 10. Juli 2019 – von Wolodimir Selenskyi.

Die Konstruktion soll verhindern, dass radioaktives Material austritt. Doch seit dem Angriff ist ihre Schutzfunktion erheblich beeinträchtigt. Die Reparaturarbeiten sollen bis Ende 2030 abgeschlossen sein.

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) nahm in Vertretung von Bundeskanzler Stocker an der Konferenz in Paris teil. Helmut Graf

"Reale Bedrohung für ganz Europa"

Eibinger-Miedl findet deutliche Worte: "Das rücksichtslose und völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands gefährdet die nukleare Sicherheit und stellt eine reale Bedrohung für ganz Europa dar. Gerade deshalb müssen wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und unsere Kräfte bündeln."

Mit der Million aus Österreich wolle man einen konkreten Beitrag zum Schutz der europäischen Bevölkerung leisten.

Bis 2030 wieder sicher

Bei der Konferenz in Paris, organisiert von Frankreich, der Ukraine und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), ging es vor allem darum, weitere Gelder für die aufwendigen Reparaturarbeiten aufzutreiben.

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Österreich verweist dabei auf seine jahrzehntelange Anti-Atom-Politik und seine Rolle als Sitzstaat der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO).

Die beschädigte Schutzhülle soll spätestens Ende 2030 wieder ihre volle Schutzfunktion erfüllen. Bis dahin bleibt die nukleare Sicherheit in Tschernobyl eine internationale Herausforderung.