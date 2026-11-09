i Immer mehr junge Männer entscheiden sich für den Zivildienst. Jetzt fordert ein Dachverband eine Verlängerung auf zwölf Monate. iStock / Getty Images / Cylonphoto Milizbeauftragter packt aus Ruf nach "verpflichtend sofort 11 Monate Zivildienst" Österreichweit steigt die Zahl der Zivildiensterklärungen. Ein Dachverband verlangt nun 12 Monate, während die Regierung sich nicht einigen kann. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 22:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die geplante Wehrdienstreform bringt den Zivildienst immer stärker in den Fokus. Während die Zahl der Zivildiensterklärungen österreichweit deutlich steigt, wächst der Druck auf die Regierung, auch den Wehrersatzdienst zu verlängern. Jetzt fordert der Dachverband "Wehrhaftes Österreich" sogar zwölf Monate statt der bisher vorgesehenen neun. Gleichzeitig sorgt der Zulauf in den Bundesländern für unterschiedliche Entwicklungen.

Von Jänner bis Oktober 2026 stieg die Zahl der Zivildiensterklärungen österreichweit um 8,5 Prozent auf 14.599. Besonders deutlich fiel der Anstieg zuletzt aus: Allein im Oktober meldeten sich um 31,6 Prozent mehr junge Männer zum Zivildienst als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Zahlen befeuern die Debatte darüber, ob die geplante Reform des Bundesheeres den Zivildienst attraktiver macht und damit zusätzliche Wehrpflichtige vom Präsenzdienst wegführt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dachverband will zwölf Monate Zivildienst

Die Plattform "Wehrhaftes Österreich", ein Zusammenschluss von 24 wehrpolitischen Vereinen mit rund 250.000 Mitgliedern, verlangt eine sofortige Verlängerung auf zwölf Monate. Der Vorsitzende der Präsidentenkonferenz, Brigadier Erich Cibulka, warnt davor, dass die Wehrdienstreform sonst zu einem Attraktivierungsprogramm für den Zivildienst werde. Für besonders wichtige Einrichtungen der zivilen Landesverteidigung schlägt der Dachverband ein Modell mit zehn Monaten regulärem Dienst und zwei Monaten verpflichtenden Wiederholungsübungen vor.

Derzeit sieht das Regierungsmodell beim Bundesheer sechs Monate Grundwehrdienst sowie anschließend einen Monat Truppenübungen und zwei weitere Monate Milizübungen innerhalb von zehn Jahren vor. Der Zivildienst bleibt vorerst bei neun Monaten. Eine freiwillige Verlängerung um zwei Monate soll möglich werden. Bei einem Rückgang der Zahl der Grundwehrdiener unter eine festgelegte Schwelle ist später eine verpflichtende Verlängerung auf elf Monate vorgesehen.

Bundesheer startet Ausbildung von elf Militärhunden i ?

Was sich beim Zivildienst ändern könnte

Der Gesetzesentwurf sieht zunächst eine freiwillige Verlängerung um zwei Monate vor. Sobald der vorgesehene Schwellenwert bei den einberufenen Grundwehrdienern unterschritten wird, soll der Zivildienst verpflichtend elf Monate dauern. Die zusätzliche Zeit könnte dann entweder direkt im Anschluss oder als zweiter Abschnitt nach neun Monaten geleistet werden. Auch eine Ersatzleistung von 400 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit ist vorgesehen.

Am späten Montagabend nahm der Milizbeauftragte Erwin Hameseder in der ORF-"ZIB2" zum Thema bei ORF-Moderator Armin Wolf Stellung. "In letzter Konsequenz geht es um die Sicherheit der Republik Österreich", so Hameseder, dass sich die Politik noch nicht einigen könne, habe "unter den Jugendlichen zu einer großen Verunsicherung geführt". Wird der Wehrdienst auf neun Monate verlängert, der Zivildienst aber belassen, beflügle das mit einem "Turbo", dass sich junge Menschen vermehrt dem Zivildienst zuwenden würden, hieß es.

Die Bilder des Tages i ?

"Verpflichtend sofort 11 Monate Zivildienst"

"Absurd" bezeichnete dies Moderator Wolf, denn die aktuellen Jugendlichen wären von einer Verlängerung gar nicht betroffen. "Mit Sicherheit" würden die Jugendlichen auch schlecht aufgeklärt, stimmte Hameseder zu. Seine Forderung: 6 + 1 + 2 Monate beim Wehrdienst, "mit einer sofortigen Verlängerung des Zivildienstes auf 11 Monate". Das Idealmodell sei das allerdings nicht, denn das wäre acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate Milizübungen sowie parallel dazu "mindestens zwölf Monate Wehrersatzdienst" gewesen.

Das sei politisch abgelehnt worden und das akzeptiere er als Demokrat, so Hameseder, aber es brauche zumindest "verpflichtend sofort 11 Monate Zivildienst". Die "Hoffnung stirbt zuletzt", so der Experte dazu, dass es doch noch zu einer schnellen politischen Einigung komme. Hameseder rechnete vor: Von rund 38.000 Wehrpflichtigen würden 8.500 bis 9.000 untauglich sein "und von den restlichen wissen wir jetzt schon, dass ungefähr 17.500 den Zivildienst wählen werden". Blieben noch knapp 12.000 für den Wehrdienst, das reiche nicht.

"Run auf den Zivildienst sofort stoppen"

"Es ist alles jetzt zu tun, um den Run auf den Zivildienst sofort zu stoppen", so Hameseder. Man könne die Situation beim Zivildienst nicht mittragen – etwa eine Jahr Evaluierung –, der Zivildienst müsse "sofort auf mindestens elf Monate" verlängert werden. Und wie stehe Hameseder zur Abfuhr für seinen Vorschlag des freiwilligen Zugangs zum Wehrdienst für Zuwanderer mit dauerhaftem Wohnsitz in Österreich?

Er würde es weiterhin so vorschlagen, denn bereits jetzt gebe es in den Kasernen "viele junge Männer mit Migrationshintergrund, die aber natürlich österreichische Staatsbürger sind". Mit der politischen Ablehnung seines Vorschlag sei die Sache für ihn aber "erledigt".