i Österreichs Haushalten drohen 2027 höhere Stromkosten. (Symbolbild) istock Ersparnis für Kunden Regierung will zwei Öko-Stromabgaben komplett streichen Österreichs Haushalten drohen 2027 höhere Stromkosten. Die Regierung will nun gegensteuern und zwei Ökostromabgaben streichen. Die Details. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 06:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreichs Stromkunden könnten 2027 erneut höhere Kosten zukommen. Grund dafür ist die befristete Senkung der Elektrizitätsabgabe, die mit Jahresende ausläuft. Die Bundesregierung will nun mit einer weiteren Entlastung gegensteuern: Zwei Ökostromabgaben sollen im kommenden Jahr komplett wegfallen, wie mehrere Medien berichten.

Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden würde das eine Ersparnis von rund 53 Euro bedeuten. Auch die Wirtschaft soll profitieren. Große Industriebetriebe könnten sich dadurch bis zu 500.000 Euro ersparen.

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Regierung will Stromkosten weiter senken

Schon heuer wurden Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise gesetzt. So sank die Elektrizitätsabgabe für Privathaushalte von 1,5 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde, für Unternehmen auf 0,82 Cent. Auch beim Erneuerbaren-Förderbeitrag gab es eine Reduktion.

Weil die niedrigere Elektrizitätsabgabe jedoch nur für ein Jahr beschlossen wurde, droht 2027 eine neuerliche Verteuerung. Um die Belastung abzufedern, sollen deshalb sowohl der Erneuerbaren-Förderbeitrag als auch die Förderpauschale auf null gesetzt werden.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer verweist auf die bisherigen Maßnahmen, durch die die Strompreise um rund zehn Prozent gesunken seien. Mit der geplanten Streichung wolle man Haushalte und Betriebe weiter entlasten und Arbeitsplätze sichern.

Unterstützung kommt von NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer. "Wir sorgen jetzt dafür, dass Haushalte und Unternehmen im kommenden Jahr weniger für ihren Strom bezahlen müssen", wird sie in der "Krone" zitiert.

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Parlament muss noch zustimmen

Dass die beiden Abgaben ausgesetzt werden können, liegt an den gut gefüllten Fördertöpfen. Diese reichen derzeit aus, um den bestehenden Förderbedarf zu decken. Zusätzlich arbeitet die Regierung laut Staatssekretärin Elisabeth Zehetner daran, die Netzkosten zu begrenzen.

Ob die Entlastung tatsächlich kommt, entscheidet sich am 17. November. Dann soll das Parlament über die Maßnahme abstimmen. Notwendig ist eine Zweidrittelmehrheit.