i Gerhard Karner sieht sich in seinem scharfen Migrationskurs bestätigt. iStock/Graf Harter Migrationskurs Asyl-Hammer – Über 80 % aller Bundes-Quartiere sind zu Österreichweit sind nur mehr fünf Bundesbetreuungseinrichtungen in Betrieb – 2022 waren es über 30. Die ÖVP sieht sich im harten Asylkurs bestätigt. Von Nicolas Kubrak 10.11.2026, 14:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Asylzahlen in Österreich sinken weiter. Im September 2026 wurden im ganzen Land 308 Asyl-Erstanträge registriert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Minus von mehr als 58 Prozent – "Heute" berichtete.

Asylwerber in Grundversorgung

Auch die Zahl der Asylwerber in der Grundversorgung ist zuletzt massiv zurückgegangen. Laut Zahlen des Innenministeriums werden österreichweit derzeit rund 4.900 Asylwerber versorgt – der niedrigste Stand seit über 30 Jahren. 2018 waren unter dem damaligen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) noch 43.200 Asylwerber in Grundversorgung.

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Auch in Niederösterreich zeigt sich den Angaben zufolge ein deutlicher Rückgang. Während im Juli 2018 mehr als 5.200 Asylwerber in Grundversorgung waren, sind es zum Ende von Kickls Amtszeit rund 3.500 gewesen. Aktuell liege die Zahl bei 340 – ebenfalls der niedrigste Wert seit rund drei Jahrzehnten.

Nur noch fünf Bundes-Asylquartiere offen

Aufgrund der niedrigen Zahlen in der Grundversorgung ist der Bedarf an Unterkünften ebenfalls gesunken. Während zu Höchstzeiten (etwa im Herbst 2022) mehr als 30 Bundesbetreuungseinrichtungen in Betrieb waren, sind es aktuell nur noch fünf – ein Rückgang von über 80 Prozent.

Selbst im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen, einem der bekanntesten Asylquartiere Österreichs, ist die Belegung auf einen historischen Tiefstand gesunken. Während zu Spitzenzeiten alle rund 1.800 Plätze belegt waren, hielten sich Ende Juli 2026 nur noch 239 Personen dort auf.

Karner setzt auf Abschiebungen und Grenzkontrollen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) führt diese Entwicklung auf strengere Maßnahmen in der Asylpolitik zurück. Dazu zählen verstärkte Abschiebungen, eine engere Zusammenarbeit mit europäischen Partnerstaaten und eine veränderte Strategie beim Grenzschutz.

Kontrollen sollen sich dabei verstärkt auf den gesamten Grenzraum und das Hinterland erstrecken. Hinzu kommen nach Darstellung des Innenministers Maßnahmen zur Stärkung der EU-Außengrenzen. Diese Schritte hätten dazu beigetragen, irreguläre Einreisen nach Österreich deutlich zu reduzieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Rückführungen nach Syrien und Afghanistan. Österreich hat direkte Abschiebungen in beide Länder wieder aufgenommen und die Rückkehr syrischer Staatsangehöriger beschleunigt, heißt es aus dem Innenministerium.

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Rückkehrzentren außerhalb Europas

Auf europäischer Ebene verfolgt Karner zudem die Einrichtung sogenannter "Return Hubs". In solchen Zentren außerhalb der EU sollen Menschen ohne Bleiberecht untergebracht werden können, deren Rückführung in ihr Herkunftsland nicht möglich ist.

Österreich arbeitet dazu gemeinsam mit Deutschland, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden an einer Umsetzung. Nach Angaben des Ministeriums werden Fortschritte bei Gesprächen mit einem möglichen Partnerland erwartet.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Zauner: "Während andere nur reden und Verunsicherung schüren, liefert die Volkspartei Ergebnisse.“ Hertel

ÖVP NÖ: "Volkspartei liefert"

Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, zeigt sich im "Heute"-Gespräch über die Zahlen erfreut. "Die harte, aber konsequente Asylpolitik der Volkspartei unter Federführung von Innenminister Gerhard Karner zeigt auch bei uns in Niederösterreich Wirkung. Diese Entwicklung war unter dem blauen Ex-Innenminister Kickl undenkbar. Während andere nur reden und Verunsicherung schüren, liefert die Volkspartei Ergebnisse."